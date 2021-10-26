Сын Светланы Светличной публично отказался от нее: «Мне надоели ее закидоны»

Светлана Светличная снимается в известном ток-шоу. В студии ее и застали сотрудники уголовного розыска. Напомним, что актрису искали не только сын с семьей, но и полиция, волонтеры, поклонники и отряд «Лиза Алерт».

После того как пропавшая нашлась, ее сын Алексей Ивашов дал короткое интервью каналу «360».

«Я шокирован. Она неделю шаталась. Где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был. Она даже не позвонила. Хочется ей так, значит, и я буду относиться к ней так. Бог ей в помощь. Я больше к ней ни ногой, мне надоели ее выкидоны», — отказался он публично от матери.