Сын Светланы Светличной публично отказался от нее: «Мне надоели ее закидоны»История с таинственным «исчезновением» актрисы обрастает все новыми подробностями.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Светлана Светличная снимается в известном ток-шоу. В студии ее и застали сотрудники уголовного розыска. Напомним, что актрису искали не только сын с семьей, но и полиция, волонтеры, поклонники и отряд «Лиза Алерт».
После того как пропавшая нашлась, ее сын Алексей Ивашов дал короткое интервью каналу «360».
«Я шокирован. Она неделю шаталась. Где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был. Она даже не позвонила. Хочется ей так, значит, и я буду относиться к ней так. Бог ей в помощь. Я больше к ней ни ногой, мне надоели ее выкидоны», — отказался он публично от матери.
В то же время телеграм-канал «Немалахов», специализирующийся на светской хронике, пишет, что несколько дней назад сын Светличной был в студии и договаривался о размере гонорара матери за съемки.
О том, что у Светланы Светличной непростые отношения со старшим сыном Алексеем и его семьей (младший Олег умер в 34 года), известно давно. Родственники годами выясняли публично отношения. Актриса обвиняла всех в холодности, а они ее — в черствости и нежелании жить нормально с самыми близкими людьми.
Фото: Lev Sherstennikov, Natalia Shakhanova, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Juliya Khanina, Ekaterina Tsvetkova, Viktor Chernov/ Global look press