Брежнева, Рудова, Гагарина и другие звезды в эффектных нарядах в рок-стиле: фото

Вера Брежнева обычно предпочитает женственные романтичные наряды, но время от времени экспериментирует со стилем. К примеру, на одном из мероприятий она появилась в дерзком, украшенном металлическими заклепками топе с открытыми плечами и кожаных узких брюках, а дополнила образ ботильонами с острыми металлическими мысами.

Наталья Рудова является большой поклонницей кожаных рокерских косух и соблазнительных мини-платьев из того же материала.