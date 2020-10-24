Брежнева, Рудова, Гагарина и другие звезды в эффектных нарядах в рок-стиле: фото
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева обычно предпочитает женственные романтичные наряды, но время от времени экспериментирует со стилем. К примеру, на одном из мероприятий она появилась в дерзком, украшенном металлическими заклепками топе с открытыми плечами и кожаных узких брюках, а дополнила образ ботильонами с острыми металлическими мысами.
Наталья Рудова является большой поклонницей кожаных рокерских косух и соблазнительных мини-платьев из того же материала.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина выбрала для одного из выходов в свет менее брутальную косуху. Короткую кожаную куртку певица надела на мини-платье с пышной юбкой. Завершили образ шляпа и эффектные высокие сапоги.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Селена Гомес, очевидно уставшая от образа романтичной барышни с длинными локонами в струящихся платьях, решила предстать перед поклонниками в необычном для нее рокерском стиле. На красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии певица позировала в кожаном обтягивающем коротком платье-косухе, туфлях с заклепками и с платиновым каре.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Дерзкая Майли Сайрус обожает наряды и аксессуары в рокерском стиле. На одном из концертов она сочетала кожаный смелый топ с узкими брюками из того же материала и обилием массивных золотых цепей и браслетов.
Фото: Getty
В последнее время стиль голливудской звезды Шарлиз Терон заметно изменился — она стала одеваться более интересно и необычно, выделяясь на фоне более стандартных образов своих коллег. Так, стилист актрисы любит предлагать ей броские вещи, в которых на сцену мог бы запросто выйти рок-музыкант, разбавляя их чем-то более элегантным и женственным — например, атласной юбкой насыщенного оттенка.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Все более яркими становятся образы и певицы Ханны. Недавно на «Московском выпускном — 2020» исполнительница нарядилась в прозрачный комбез, украшенный сверкающими золотыми стразами, и мини-юбку с тем же декором, а завершила образ объемной косухой, лакированными казаками и черными массивными серьгами-кольцами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Известная любительница модных экспериментов Белла Хадид вышла в свет в стильном кожаном костюме-тройке, добавив образу брутальности массивной металлической цепью на шее, а более утонченным сделала его с помощью высокой прически, изящных сережек и маленькой сумочки.
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Больше знаменитостей, которые не боятся смелых модных экспериментов, в эффектных, провокационных, стильных и необычных нарядах в рок-стиле — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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