Стильная, эффектная, дерзкая: самые яркие выходы в свет голливудской звезды Шарлиз Терон

Очень эффектно и сексуально актриса выглядела во время появления на премьерах фильма «Взрывная блондинка», в котором сыграла бесстрашную, жестокую и соблазниельную сотрудницу спецслужб. Чтобы соответствовать образу своей героини на красных дорожках, она выбирала довольно смелые наряды, в которых продемонстрировала себя во всей красе.