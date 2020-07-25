Похудевшая Гагарина, яркая Караулова и другие звезды на «Московском выпускном — 2020»

Пандемия коронавируса, безусловно, ставшая главной темой 2020 года, внесла свои коррективы во все сферы жизни. Российские школьники провели несколько весенних недель в формате «дистанционного образования» с уроками-видеоконференциями, праздник последнего звонка также переместился в онлайн, а выпускники этого года уже практически смирились с тем, что остались без выпускного вечера. Но московские одиннадцатиклассники и одиннадцатиклассницы все же получили возможность выгулять праздничные наряды — специально для них в Парке Горького в пятницу, 24 июля, прошел «Московский выпускной — 2020», в котором приняли участие около 18 тысяч мальчишек и девчонок. «Уверена, праздничная ночь будет действительно незабываемой. Я и многие мои друзья переживали, что из-за пандемии у нас может не состояться классического выпускного, что мы не наденем красивые платья. Мы с друзьями рады, что сегодня мы здесь и отмечаем окончание школы, начало новой взрослой жизни», — рассказала выпускница школы №887 Екатерина Герман.

Мероприятие было организовано с учетом всех мер безопасности — на территории парка прошла масштабная генеральная уборка и дезинфекция. Как сообщала пресс-служба Комплекса социального развития Москвы, перед праздником в парке была проведена очередная санитарная обработка, а задействованный персонал прошел тестирование на коронавирус. На территории парка для вчерашних школьников были подготовлены бесплатные вода и брендированные маски, стойки с антисептиками для обработки рук. Отмечается, что перед посадкой в автобусы выпускникам была замерена температура, а также на входе в парк осуществлялась бесконтактная термометрия. «Несмотря на непростое время, для нас организовали замечательный праздник с соблюдением всех мер безопасности. Для выпускников начинается взрослая жизнь, и я иду вперед смело, без страха и с желанием добиться поставленной цели — хочу стать физиком. Я благодарен своей школьной учительнице, которая привила мне любовь к этому предмету», — поделился впечатлениями один из выпускников образовательного центра «Протон» Амур Баскаев.

Гостей мероприятия ждали театрализованные представления, тематические фотосессии, интеллектуальные игры и большой праздничный концерт с участием самых ярких звезд отечественной эстрады, среди которых были замечены Zivert, Niletto, #2Маши, Ханна, Рита Дакота, Анна Семенович, Iowa, Ирина Дубцова, Дискотека Авария и другие. Полина Гагарина, недавно объявившая о расставании с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, удивила собравшихся похудевшей фигурой в облегающем черном мини-платье с воротником-стойкой и длинными рукавами. Блестящая эластичная ткань только подчеркнула изменившиеся пропорции певицы.