Борьба за деньги, детей и не только: Седокова, Волочкова и другие звезды, судившиеся с экс-супругами

Анна Седокова
Фото: Starface
Экс-муж Анны Седоковой Максим Чернявский хотел лишить ее родительских прав на их общую шестилетнюю дочь Монику. «Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система и самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!» — рассказала певица изданию«Антенна-Телесемь».
Позднее в Сети появилась информация об истинных причинах конфликта между экс-супругами. По словам бабушки Моники, все дело в том, что Анне Седоковой предложили участвовать в проекте «Вокруг света во время декрета», в котором должна была сниматься и Моника, но у нее на тот момент уже начинались занятия в школе Лос-Анджелеса. Максим Чернявский был против того, чтобы дочь пропускала занятия, и боялся, что Седокова может тайно увезти Монику. В итоге бизнесмен через суд потребовал, чтобы с девочкой всегда находился рядом надзиратель, в присутствии которого она может встречаться с мамой.
Анастасия Волочкова
Фото: Eastnews
В начале года Анастасия Волочкова подала в суд на экс-супруга Игоря Вдовина по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей.
Дело в том, что Вдовин является генеральным директором строительной компании «Городской курорт Астрахань», и, как рассказала Волочкова в полиции, он втянул ее в мошенническую схему: еще в 2009 году Вдовин попросил одолжить ему 100 миллионов рублей, вложил их в строительство жилого комплекса, но деньги так и не вернул. В итоге 12 февраля этого года Анастасия решила обратиться в полицию и в суд.
Милана Тюльпанова
Фото: Instagram, Eastnews
Развод Александра Кержакова с женой Миланой стал одним из самых громких в минувшем году. Милана отчаянно пыталась отсудить у бывшего супруга сына и откровенно рассказывала в интервью об изменах футболиста, вымогательствах крупных сумм денег и о домашнем насилии. На сторону Кержаковой встали многие известные женщины, в том числе Ксения Собчак, советовавшие ей бороться до конца. Сам бывший нападающий «Зенита» и сборной России, теперь занимающий пост старшего тренер юношеской сборной, от всех обвинений в свой адрес отказывается.
«Я нашла телефон и там прочитала про все его многочисленные похождения, когда я улетала по работе и в Петербурге проводила время с его старшим ребенком. Наутро я спросила: что это такое? У него была ярко выраженная агрессия на меня, были собраны чемоданы. Он стал с силой бросать меня на них. Я падала каждый раз на эти чемоданы, пыталась подняться, он бросал меня снова и снова. У меня все тело было в синяках, я была вся избита, очень сильно болели ребра и голова. В Петербурге у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга. Когда он узнал, сильно испугался, что я все придам огласке. Он просил прощения и перевел сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря, что это гарантия того, что такого больше никогда не повторится», — рассказала Милана в Instagram.
Андрей Аршавин
Фото: Instagram
Экс-жена Андрея Аршавина подала на него заявление в полицию из-за угроз в начале года. Оказалось, пара давно рассталась, но еще не развелась официально, при этом, по данным Telegram-канала Mash, футболист отобрал у жены ее Mercedes и угрожает возбуждением уголовных дел. «В настоящее время Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы («тюрьмой»)», — говорится в заявлении Алисы, опубликованном порталом Life.ru. Известно также, что интересы женщины будут представлять адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, которые пока отказались от комментариев.
Елена Степаненко
Фото: Eastnews
Одной из главных новостей шоу-бизнеса прошло лета стало сообщение о том, что известный российский юморист Евгений Петросян разводится с супругой и коллегой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позднее стало известно, что 72-летний Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Юморист лаконично прокомментировал свой развод: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен». Сама Елена Степаненко решиларазделить имущество с Евгением Петросяном после 33 лет брака.
Елена Ксенофонтова
Фото: Teleprogramma.pro, Globallookpress / Anatoly Lomokhov
История о домашнем насилии в семье актрисы Елены Ксенофонтовой шокировала общественность в январе 2017-го года. Женщина долго молчала, пыталась решить свои проблемы самостоятельно, но не смогла справиться с нападками мужа-юриста и решила обнародовать свою историю. Гражданский супруг Елены, юрист Александр Рыжих, с которым она прожила около девяти лет, обвинил ее в рукоприкладстве и решил забрать у нее дочь. Актрисе удалось защитить в суде свою честь, но с ребенком дела обстоят сложнее.
В эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» Елена Ксенофонтова рассказала: «Суды продолжаются. Мы не были официально женаты, он отстаивает свои права на дочь. Гражданский процесс по месту определения проживания ребенка длился больше года, 26 июня было вынесено решение. Я выиграла, но он написал жалобу на 23 страницы, очень аргументированную, как ему кажется. 2 февраля 2018 года состоится следующее заседание».
Долгое время Елена боготворила мужа. Она была уверена, что именно он сможет защитить ее — так, как он делал это еще до начала романа, будучи ее юристом. Но их брак разрушили измены. «Ложь, невнимание, потом я узнала об измене. Выяснилось, что это было давно, когда я вынашивала Соню», — с болью вспоминала она. Дочь Софья родилась 10 февраля 2011 года.
Ольга Зарубина
Фото: Eastnews
Александр Малинин и Ольга Зарубина были в браке два года, у них родилась дочь. Вскоре после развода Зарубина вышла замуж, уехала в США, позже вернулась в Россию и начала судиться с Малиныным. Суд отклонил иск Александра Малинина к бывшей жене, когда он требовал от нее и представителей одного из СМИ по миллиону рублей в качестве морального ущерба за интервью экс-супруги, в котором она слишком откровенно рассказала о его отношении к их общей дочери Кире и заявила, что может потребовать от него алименты.
Борис Грачевский
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский развелся с первой женой Галиной после 35 лет брака и стал искать молодые таланты не только в профессиональных целях. Отметив 61-летие, режиссер женился на своей коллеге Анне Панасенко, которой на тот момент было 24 года. У супругов родилась дочь Василиса, а спустя пару лет последовал развод. ПотомБорис Юрьевич нашел третью жену, 32-летнюю актрису и певицу Екатерину Белоцерковскую и судился с Панасенко из-за прав опеки над дочерью.
Ксения Новикова
Фото: knovikova.ru
Несколько лет назад экс-участнице группы «Блестящие» Ксении Новиковой пришлось пережить похищение собственных сыновей. Тогда бывший муж певицы, бизнесмен Андрей Середа без ее ведома вывез трехлетнего Мирона и полуторагодовалого Богдана за границу и отказывался привозить детей обратно. В итоге Ксении пришлось обратиться в суд, после чего ей удалось вернуть сыновей и добиться того, чтобы экс-супругу запретили приближаться к ней ближе, чем на 500 метров.
Армен Джигарханян
Фото: Eastnews
В прошлом году, 13 октября, СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего Армена Джигарханяна. Знаменитый деятель искусства был доставлен в больницу прямо из театра. «Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — сообщил ТАСС Евгений Парфенов, адвокат известного актера и режиссера. Тогда же отмечалось, что эта госпитализация стала для Джигарханяна пятой в текущем году. Парфенов отметил, что его подзащитный не сможет принять участие в судебном процессе по уголовному делу его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской: «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича». Напомним, что против бывшей супруги Армена Джигарханяна было мвозбуждено дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Как отмечает Lenta.ru, по версии следствия пианистка распространяла прессе информацию о личной жизни с именитым режиссером без его согласия.
Алексей Панин
Фото: Eastnews, Russia.tv
Остросюжетная многолетняя борьба Алексея Панина с бывшей гражданской супругой за дочь Аню закончилась в 2017-м. Актер выкрадывал девочку у матери, дежурил у мест их укрытия, устраивал сцены с участием полицейских и писал пронзительные посты в социальных сетях. В итоге суд решил оставить девочку с отцом, о чем Панин сообщил в Instagram: «10 лет Ада закончились Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил!Нюся со мной! Все закончилось! 10 лет из меня делали монстра, но все, Слава Богу, закончилось!».
Анжелика Агурбаш
Фото: Eastnews
Анжелика Агурбаш и ее супруг, бизнесмен Николай разводились очень некрасиво. Николай Агурбаш распускал о бывшей жене сплетни, хотел отнять младшего сына, отсудил себе все имущество и доказывал, что фамилия певицы — это бренд, принадлежащий ему.
Яна Рудковская
Фото: Starface
Яна Рудковская в борьбе за сыновей Андрея и Николая потеряла много сил, нервов и денег. Детей у продюсера после развода отобрал бывший муж, бизнесмен Виктор Батурин. Ситуацию осложнял еще и тот факт, что старший из мальчиков не являлся биологическим ребенком Рудковской — его родила экс-супруга Батурина Юлия Салтовец. Рудковская не жалела денег на адвокатов, боролась до последнего и едва не довела себя до нервного срыва. В итоге ей удалось одержать победу и вернуть себе сыновей, с которыми ей даже запрещали встречаться.
Алексей Серов
Фото: Eastnews
Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов после развода с женой добился того, что их дочь осталась жить с ним. Более того, бывшей жене было запрещено видеться с ребенком, но она пыталась оспорить это решение через суд.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!