Волочкова подала в суд на экс-супруга Вдовина по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей

Как сообщают портал kp.ru и другие российские СМИ, Анастасия Волочкова не только готовится к свадьбе, но и к встречам в суде сразу с двумя мужчинами — своим бывшим возлюбленным Игорем Вдовиным и с Александром Скиртачем. Причем первый, как выяснилось на днях, мошенническим путем присвоил себе почти 100 миллионов рублей, выделенных Анастасией на их общий бизнес в Астрахани.
Дело в том, что Вдовин является генеральным директором строительной компании «Городской курорт Астрахань», и, как рассказала Волочкова в полиции, он втянул ее в мошенническую схему: еще в 2009 году Вдовин попросил одолжить ему 100 миллионов рублей, вложил их в строительство жилого комплекса, но деньги так и не вернул. В итоге 12 февраля этого года Анастасия решила обратиться в полицию и в суд.
Напомним, еще в конце января отношения экс-супругов были вполне дружескими и теплыми — Вдовин даже был приглашен на «семейный» праздник в честь дня рождения Волочковой.
Что касается разбирательства звезды с бывшим водителем и личным помощником Александром Скиртачем — Анастасию разозлило его появление в одном из ток-шоу, где мужчина вновь принялся клеветать на нее. «Мы уже подписали необходимые бумаги. Александр сам виноват. С самого начала ведь просили редакторов шоу ни при каких условиях не приглашать в студию афериста. В итоге такая подстава. По закону клевета, содержащаяся в публичном выступлении или СМИ, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей», — цитирует журнал StarHit адвоката Волочковой Владимира Комсомолева.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Alexander Keltik, Valery Gorokhov, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram