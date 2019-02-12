Волочкова подала в суд на экс-супруга Вдовина по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей

Как сообщают портал kp.ru и другие российские СМИ, Анастасия Волочкова не только готовится к свадьбе, но и к встречам в суде сразу с двумя мужчинами — своим бывшим возлюбленным Игорем Вдовиным и с Александром Скиртачем. Причем первый, как выяснилось на днях, мошенническим путем присвоил себе почти 100 миллионов рублей, выделенных Анастасией на их общий бизнес в Астрахани.

Дело в том, что Вдовин является генеральным директором строительной компании «Городской курорт Астрахань», и, как рассказала Волочкова в полиции, он втянул ее в мошенническую схему: еще в 2009 году Вдовин попросил одолжить ему 100 миллионов рублей, вложил их в строительство жилого комплекса, но деньги так и не вернул. В итоге 12 февраля этого года Анастасия решила обратиться в полицию и в суд.