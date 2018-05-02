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Экс-муж Седоковой хочет лишить ее родительских прав на их общую 6-летнюю дочь

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Анна Седокова с дочерьми
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Анна Седокова дала откровенное интервью, в котором впервые призналась, что ведет изнурительную судебную борьбу с бывшим супругом Максимом Чернявским.

Поклонники Анны Седоковой давно подозревали, что певица крупно поссорилась с бывшим мужем Максимом Чернявским, и бизнесмен забрал у нее общую дочь Монику. Они были правы — в откровенном интервью журналу «Антенна-Телесемь» Анна наконец объяснила, почему Максим и его родные так поступили.

«Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система и самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!» — рассказала Седокова.

Артистка также добавила, что рискует попасть в долговую яму, ведь сейчас весь ее заработок уходит на оплату адвокатов. Она эмоционально высказалась в своем Instagram, поделившись снимком со старшей дочерью Алиной и сыном Геком: «Я очень долго боялась и молчала, а потом просто устала бояться. Любовь победит. Я верю. И молюсь каждый день. Мы будем вместе. Мамуся, Алина, Моника и Гектор!».

Фото: Instagram

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