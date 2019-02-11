Экс-жена Андрея Аршавина подала на него заявление в полицию из-за угроз

Сегодня, 11 февраля, сразу несколько российских СМИ сообщили, что Алиса Аршавина подала заявление в один из отделов полиции Санкт-Петербурга об угрозах, поступивших ей от пока еще супруга Андрея Аршавина. Оказалось, пара давно рассталась, но еще не развелась официально, при этом, по данным Telegram-канала Mash, футболист отобрал у жены ее Mercedes и угрожает возбуждением уголовных дел.

«В настоящее время Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы («тюрьмой»)», — говорится в заявлении Алисы, опубликованном порталом Life.ru. Известно также, что интересы женщины будут представлять адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, которые пока отказались от комментариев.