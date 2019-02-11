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Экс-жена Андрея Аршавина подала на него заявление в полицию из-за угроз

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Алиса и Андрей Аршавины

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Алиса Аршавина решила действовать в судебном порядке после ряда неприятных инцидентов, связанных с экс-супругом.

Сегодня, 11 февраля, сразу несколько российских СМИ сообщили, что Алиса Аршавина подала заявление в один из отделов полиции Санкт-Петербурга об угрозах, поступивших ей от пока еще супруга Андрея Аршавина. Оказалось, пара давно рассталась, но еще не развелась официально, при этом, по данным Telegram-канала Mash, футболист отобрал у жены ее Mercedes и угрожает возбуждением уголовных дел.

«В настоящее время Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы («тюрьмой»)», — говорится в заявлении Алисы, опубликованном порталом Life.ru. Известно также, что интересы женщины будут представлять адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, которые пока отказались от комментариев.

Напомним, Андрей и Алиса, у которых подрастает общая маленькая дочь Есения, расстались после целой серии семейных скандалов, в том числе вечеринки Аршавина с девушками-моделями, которым он устраивал прогулки на лошадях по центру Санкт-Петербурга. После разрыва с супругой спортсмен стал чаще видеться и проводить время с детьми от первого гражданского брака с Юлией Барановской — об этом свидетельствуют свежие снимки в Instagram Аршавина. При этом, как сообщили инсайдеры Mash, «после расставания Андрей просто-напросто забыл про семью. Он почти не общается ни с женой, ни с маленькой дочкой».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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