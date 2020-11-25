Айлиш, Джоли, Пугачева и другие звезды, скрывающие под объемной одеждой неидеальную фигуру
Фото: Getty
Фото: Globallookpress / face to face
Одна из самых успешных певиц современности Билли Айлиш недавно обнажилась в знак протеста против бодишейминга. Артистка, которая известная своей любовью к объемным, скрывающим фигуру нарядам, опубликовала мини-фильм «Не моя ответственность». В коротком видео она снимает с себя одежду и рассуждает о том, какое давление общество оказывает на женщин, когда их стыдят за то, как они выглядят и во что одеваются. Позднее в Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых видно, что Айлиш не может похвастаться точеной фигурой, которую предпочитает скрывать.
Фото: Eastnews
Трансформации Анджелины Джоли обсуждают уже не первый год. В 2013 году актриса решилась на операции по удалению груди и яичников из-за угрозы развития рака. После еще одной операции по реконструкции бюста ее грудь стала даже больше, чем раньше, а вот сама она начала стремительно терять вес. Критичной ситуация стала, когда фото пугающе худой Джоли, сделанное в Сирии, облетело мир и появилось на обложках таблоидов. На снимке и правда сложно отличить секс-символ Голливуда от местных голодающих беженцев, а некоторые особенно изобретательные издания решили похоронить звезду при жизни, интересуясь у экспертов, сколько она протянет с таким весом. Позднее выяснилось, что потеря веса была связана с переживаниями актрисы из-за развода с супругом Брэдом Питтом. В итоге Джоли стала часто выходить в свет и просто появляться на публике в объемных нарядах, скрывающих ее худобу.
Фото: Starface
В последнее время Алла Борисовна постройнела, посвежела и стала одеваться в более молодежном стиле и вышла из образа Примадонны российской эстрады. Помогают ей в этом бомберы, косухи, бейсболки, интересная и эффектна обувь. Алла Борисовна также давно известна своей любовью к мини, в которых демонстрирует стройные ноги, при этом предпочитая довольно просторные наряды.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Кристина Агилера перестала быть миниатюрной красоткой с точеной фигурой. Долгое время певица отчаянно боролась с собственным телом, сидела на диетах, занималась в спортзале до изнеможения, а потом... полюбила свои пышные формы и заявила, что чувствует себя настоящей женщиной — прекрасной и уверенной в себе. Правда, теперь Кристина предпочитает наряды, скрывающие некоторые части ее изменившегося тела.
Фото: Eastnews
Кэти Перри и Рита Ора являются обладательницами аппетитных форм и любительницами необычных нарядов. Обе певицы, склонные к полноте, время от времени позволяют себе расслабиться, а потом прячут фигуру под объемной яркой одеждой.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Леди Гага тоже не любит изнурять себя диетами и призывает женщин не комплексовать из-за недостатков внешности. Впрочем, порой певица предпочитает спрятать располневшую фигуру.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Жасмин удивила поклонников «новым» лицом — певица опубликовала фото, на котором некоторые фолловеры в Instagram с трудом ее узнали. Жасмин похудела на 20 килограммов и, судя по всему, продолжает стремиться к совершенству. Когда артистка позволяет себе расслабиться, на помощь ей приходят объемные наряды.
Фото: Globallookpress / Armando Gallo
Известные худышки Кира Найтли, Мэри-Кейт и Эшли Олсен предпочитают скрывать под одеждой свои фигуры, которые некоторые критики (или завистники?) считают слишком хрупкими.
Фото: Starface
Екатерина Стриженова не стремится выглядеть моложе своих лет, соответствовать модельным стандартам красоты и отчаянно следить за модными трендами. Актриса предпочитает спокойный элегантный стиль и вещи, не подчеркивающие каждый изгиб тела.
Фото: Globallookpress / face to face
В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория играла бывшую модель и жену богача Габриэль Солис, которая так боится поправиться и перестать влезать в дизайнерские вещи самого маленького размера, что не только отказывает себе в лакомствах, но и не хочет рожать детей. В жизни Ева вообще не переживает из-за лишнего веса. Папарацци регулярно фотографируют ее в бикини на пляжах во время отдыха с супругом, бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. На снимках прекрасно видны и лишние килограммы, и жирок вместо пресса, и целлюлит. А выходить в свет Ева теперь предпочитает в стильных и не слишком облегающих нарядах.
Фото и видео: Instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная / Passion.ru
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