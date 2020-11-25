Айлиш, Джоли, Пугачева и другие звезды, скрывающие под объемной одеждой неидеальную фигуру

Трансформации Анджелины Джоли обсуждают уже не первый год. В 2013 году актриса решилась на операции по удалению груди и яичников из-за угрозы развития рака. После еще одной операции по реконструкции бюста ее грудь стала даже больше, чем раньше, а вот сама она начала стремительно терять вес. Критичной ситуация стала, когда фото пугающе худой Джоли, сделанное в Сирии, облетело мир и появилось на обложках таблоидов. На снимке и правда сложно отличить секс-символ Голливуда от местных голодающих беженцев, а некоторые особенно изобретательные издания решили похоронить звезду при жизни, интересуясь у экспертов, сколько она протянет с таким весом. Позднее выяснилось, что потеря веса была связана с переживаниями актрисы из-за развода с супругом Брэдом Питтом. В итоге Джоли стала часто выходить в свет и просто появляться на публике в объемных нарядах, скрывающих ее худобу.