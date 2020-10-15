Билли Айлиш в пижаме, Николь Ричи в прозрачном платье и другие на Billboard Music Awards 2020

На сцене театра «Долби» Билли Айлиш появилась в просторной пижаме цвета хаки, панапе и маске того же оттенка. Певица, фото располневшей фигуры которой, сделанные недавно папарацци, попали в Сеть, снова спрятала тело за объемными вещами. Так она в очередной раз продемонстрировала, что не собирается соответствовать модельным стандартам красоты и хочет, чтобы публика и журналисты обсуждали ее творчество, а не параметры фигуры. Айлиш удостоилась наград в номинациях «Лучшая певица», «Лучший новый артист», и «Лучший альбом».