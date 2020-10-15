Билли Айлиш в пижаме, Николь Ричи в прозрачном платье и другие на Billboard Music Awards 2020
Фото: Eastnews
На сцене театра «Долби» Билли Айлиш появилась в просторной пижаме цвета хаки, панапе и маске того же оттенка. Певица, фото располневшей фигуры которой, сделанные недавно папарацци, попали в Сеть, снова спрятала тело за объемными вещами. Так она в очередной раз продемонстрировала, что не собирается соответствовать модельным стандартам красоты и хочет, чтобы публика и журналисты обсуждали ее творчество, а не параметры фигуры. Айлиш удостоилась наград в номинациях «Лучшая певица», «Лучший новый артист», и «Лучший альбом».
Фото: Eastnews
Ведущей церемонии стала еще одна звезда с параметрами plus-size Келли Кларксон. Певица сменила за вечер несколько эффектных нарядов, украшенных стразами и блестками.
Фото: Eastnews
Поддержала девушек с формами на мероприятии и певица Lizzo. Исполнительница хитов и бодипозитивная активистка была названа самой успешной артисткой в чарте продаж песен и получала награду в обтягивающем мини-платье.
Фото: Eastnews
Выделялась на фоне остальных девушек хрупкая Николь Ричи, которая трепетно следит за фигурой. Известная блондинка продемонстрировала себя во всей красе в прозрачном асимметричном платье со шлейфом.
Фото: Eastnews
Победители премии Billboard Music Awards 2020:
Лучший исполнитель среди мужчин — Post Malone
Лучший артист — Post Malone
Фото: Eastnews
Лучший новый артист — Билли Айлиш
Лучшая исполнительница — Билли Айлиш
Лучший дуэт или группа — Jonas Brothers
Особые достижения в чартах — Гарри Стайлс
Самый успешный артист в чарте продаж песен — Lizzo
Самый успешный радио-артист — Jonas Brothers
Самый популярный артист в социальных сетях — BTS
Лучшая рэп-исполнительница — Cardi B
Лучший рэп-исполнитель — Post Malone
Лучший R&B-артист — Khalid
На церемонии выступили многие мировые знаменитости, в числе которых была Sia. Певица как всегда выбрала для появления на публике необычный наряд и парик, скрывавший ее лицо.
Фото: East News
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