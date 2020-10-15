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Билли Айлиш в пижаме, Николь Ричи в прозрачном платье и другие на Billboard Music Awards 2020

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Билли Айлиш

Фото: Eastnews

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Billboard Music Awards, перенесенная из-за пандемии коронавируса с весны на осень. Триумфатором вечера стала 18-летняя исполнительница Билли Айлиш.

На сцене театра «Долби» Билли Айлиш появилась в просторной пижаме цвета хаки, панапе и маске того же оттенка. Певица, фото располневшей фигуры которой, сделанные недавно папарацци, попали в Сеть, снова спрятала тело за объемными вещами. Так она в очередной раз продемонстрировала, что не собирается соответствовать модельным стандартам красоты и хочет, чтобы публика и журналисты обсуждали ее творчество, а не параметры фигуры. Айлиш удостоилась наград в номинациях «Лучшая певица», «Лучший новый артист», и «Лучший альбом».

Билли Айлиш

Фото: Eastnews

Ведущей церемонии стала еще одна звезда с параметрами plus-size Келли Кларксон. Певица сменила за вечер несколько эффектных нарядов, украшенных стразами и блестками.

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Келли Кларксон

Фото: Eastnews

Поддержала девушек с формами на мероприятии и певица Lizzo. Исполнительница хитов и бодипозитивная активистка была названа самой успешной артисткой в чарте продаж песен и получала награду в обтягивающем мини-платье.

Lizzo

Фото: Eastnews

Выделялась на фоне остальных девушек хрупкая Николь Ричи, которая трепетно следит за фигурой. Известная блондинка продемонстрировала себя во всей красе в прозрачном асимметричном платье со шлейфом.

Николь Ричи

Фото: Eastnews

Победители премии Billboard Music Awards 2020:

Лучший исполнитель среди мужчин — Post Malone

Лучший артист — Post Malone

Post Malone

Фото: Eastnews

Лучший новый артист — Билли Айлиш

Лучшая исполнительница — Билли Айлиш

Лучший дуэт или группа — Jonas Brothers

Особые достижения в чартах — Гарри Стайлс

Самый успешный артист в чарте продаж песен — Lizzo

Самый успешный радио-артист — Jonas Brothers

Самый популярный артист в социальных сетях — BTS

Лучшая рэп-исполнительница — Cardi B

Лучший рэп-исполнитель — Post Malone

Лучший R&B-артист — Khalid

На церемонии выступили многие мировые знаменитости, в числе которых была Sia. Певица как всегда выбрала для появления на публике необычный наряд и парик, скрывавший ее лицо.

Фото: East News

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