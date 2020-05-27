«Мое тело и одежда провоцируют вас?» 18-летняя певица Билли Айлиш разделась в знак протеста против бодишейминга

«У вас есть мнения о моем мнении, о моей музыке, моей одежде, о моем теле. Некоторые ненавидят то, что я ношу, другим нравится. Я чувствую, что вы постоянно наблюдаете и оцениваете. Всегда. Ничего из того, что я делаю, не упускается из виду. Я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение... Если бы я обращала на это внимание, я бы была неспособна двигаться вперед. Вам хотелось бы, чтобы я была меньше, слабее, мягче? Вам хотелось бы, чтобы я хранила молчание? Мои плечи провоцируют вас? Моя грудь? Рука, живот, бедра? Тело, данное мне при рождении? Разве это не то, чего вы хотели? Если я ношу удобную одежду, то я не женщина. А если я сброшу ее с себя, то я шлюха. Хоть вы никогда не видели мое тело, вы все равно оцениваете его, и меня вместе с ним. Почему? Мы судим о людях по их внешности. Мы решаем, кто они, решаем, что им следует носить. Если бы я носила больше или меньше одежды, кто решает, что это значит? Разве моя ценность основывается только на вашем восприятии? Ваше мнение обо мне — не моя ответственность», — заявила Айлиш.