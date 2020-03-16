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Как изменились и чем теперь занимаются Лонгория, Кросс и другие звезды сериала «Отчаянные домохозяйки»

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Ева Лонгория

Фото: Global Look Press / Lisa O_Connor

«Отчаянные домохозяйки» стали одним из самых популярных телесериалов 2000-х, в котором рассказывалось о непростых буднях обычных женщин, которые должны быть успешными, нежными, привлекательными и хозяйственными. Как изменились, как выглядят и чем занимаются теперь главные героини проекта?

Ева Лонгория

Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net / face to face

В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория играла бывшую модель и жену богача Габриэль Солис, которая так боится поправиться и перестать влезать в дизайнерские вещи самого маленького размера, что не только отказывает себе в лакомствах, но и не хочет рожать детей. В жизни Ева вообще не переживает из-за лишнего веса. Папарацци регулярно фотографируют ее в бикини на пляжах во время отдыха с супругом, бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. На снимках прекрасно видны и лишние килограммы, и жирок вместо пресса, и целлюлит.

Несколько лет Ева мучилась в браке с баскетболистом Тони Паркером, с которым прожила три года. После развода актриса призналась, что из-за измен мужа перестала есть, начал комплексовать из-за внешности, довела себя до нервного истощения и в конце концов с трудом могла выходить на съемочную площадку. Расставшись с Паркером, Лонгория заявила, что больше не верит в моногамию, не стремится снова завести семью и собирается жить в свое удовольствие. В итоге спустя пару лет после развода Ева закрутила роман с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым наконец почувствовала себя счастливой. В итоге они поженились, а в 2018 году у них родился сын Сантьяго.

Тэри Хэтчер

Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net / Keith Mayhew

У Тэри Хэтчер есть 23-летняя дочь дочь Эмерсон Роуз от второго супруга, актера Джона Тенни. В 2002 году Тэри заявила, что «педофил со стажем» Ричард Хэйес Стоунnиздевался над ней, когда был женат на ее тете, а в апреле 2006 года она выпустила книгу-автобиографию «Подгоревший тост и философия жизни». В прошлом году на экраны вышла комедия «Джей в Голливуде» с Хэтчер в одной из ролей. Сейчас Тэри пишет книги, путешествует и ведет свой блог о еде.

Фелисити Хаффман

Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net / Kevin Sullivan

Звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман в прошлом году призналась в мошенничестве на $15 тысяч. Она рассказала, что заплатила взятку, чтобы ее младшая дочь Джоржия Грейс получила хорошие результаты Академического оценочного теста (SAT). Это сделало ее поступление в учебное заведение беспроблемным. После разгоревшегося скандала и ареста Фелисити Хаффман отпустили под залог в 250 тысяч долларов. Дочерей Софию и Джорджию она родила от супруга, актера Уильяма Х. Мэйси. Хаффман продолжает играть в кино и сериалах. В прошлом году с ее участием вышли три проекта — «Когда они нас увидят», «Тэмми всегда умирает» и «Родство».

Марсия Кросс

Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net / eastnews

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс впервые вышла замуж в 44 года. С будущим супругом, брокером Томом Махони актриса познакомилась в цветочном магазине. Марсия решила не упускать свое счастье, оставила номер телефона продавцу и попросила передать его этому симпатичному мужчине, когда он снова зайдет. Сейчас супруги растят двоих дочерей-близнецов — Саванну и Иден. В ноябре 2017 года у Кросс был диагностирован рак прямой кишки во время ежегодного осмотра у гинеколога. Сейчас у нее ремиссия и низкая вероятность рецидива.

Николетт Шеридан

Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net / Faye Sadou

Дерзкая блондинка в исполнении Николетт Шеридан для многих стала самой яркой героиней сериала. В ноябре ей исполнится 57 лет, она дважды была замужем, детей у нее нет. В 2018 году, спустя девять лет после ухода из сериала «Отчаянные домохозяйки», Шеридан вернулась на телевидение с ролью Алексис Колби в сериале «Династия», перезагрузке одноименной прайм-тайм мыльной оперы 1980-х годов, где роль Алексис играла Джоан Коллинз. Недавно стало известно, что она играет в новом сериале The Chameleon.

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, eastnews, starface, globallookpress

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