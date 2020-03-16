Как изменились и чем теперь занимаются Лонгория, Кросс и другие звезды сериала «Отчаянные домохозяйки»

В популярном сериале «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория играла бывшую модель и жену богача Габриэль Солис, которая так боится поправиться и перестать влезать в дизайнерские вещи самого маленького размера, что не только отказывает себе в лакомствах, но и не хочет рожать детей. В жизни Ева вообще не переживает из-за лишнего веса. Папарацци регулярно фотографируют ее в бикини на пляжах во время отдыха с супругом, бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. На снимках прекрасно видны и лишние килограммы, и жирок вместо пресса, и целлюлит.

Несколько лет Ева мучилась в браке с баскетболистом Тони Паркером, с которым прожила три года. После развода актриса призналась, что из-за измен мужа перестала есть, начал комплексовать из-за внешности, довела себя до нервного истощения и в конце концов с трудом могла выходить на съемочную площадку. Расставшись с Паркером, Лонгория заявила, что больше не верит в моногамию, не стремится снова завести семью и собирается жить в свое удовольствие. В итоге спустя пару лет после развода Ева закрутила роман с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым наконец почувствовала себя счастливой. В итоге они поженились, а в 2018 году у них родился сын Сантьяго.

Тэри Хэтчер