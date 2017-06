Анна Семенович

Анна Семенович впечатляюще подготовилась к лету: певица сильно похудела и стала мотивировать подписчиков в Instagram стройными ногами и другими частями тела.

Анна тщательно следит за своим питанием: никакого мучного и сладкого, исключила овощи и фрукты с повышенным содержанием крахмала (бананы, финики, картофель) и не ест после шести вечера, пьет минимум два литра чистой воды в день (никакой сладкой газировки!). Кроме того, певица регулярно занимается спортом, а недавно увлеклась СПА-процедурами, направленными на укрепление кожи и мышц.

«Утром после спорта меня положили в барокамеру O2 ONE — это антистресс, повышение иммунитета и работоспособности. Потом была лимфодренажная прессотерапия Slim up drain — способствует снижению веса и улучшению тонуса кожи, а сейчас только закончила комплексную программы Slim up Ultra — сочетание электромиостимуляции, микротоков и ультразвука — для точеной фигуры. Вечером меня ждет дюбаж печени, вот такой у меня насыщенный сегодня день!», — поделилась Семенович секретом стройности.

Наталья Бочарникова

То, как изменилась фигура бывшей участницы самарской команды КВН «СОК» Натальи Бочарниковой, вообще похоже на чудо. За пару лет ей удалось похудеть на 52 килограмма! «Клуб веселых и находчивых» Наталье в итоге пришлось покинуть — стала недостаточно смешной. Зато Бочарникова вступила в клуб стройных девушек и после преображения встретила своего супруга Александра Толпинского.

Своих старых фотографий Наталья не стыдится и регулярно потешается над собой времен 115-килограммого веса, публикуя впечатляющие коллажи в Instagram.

Сейчас вообще бомба! Фото в купальнике! Абсолютно не стесняюсь того, что было со мной раньше. Главное - какая я сейчас. А вообще ... я никогда не комплексовала по поводу своего веса. И мне, наверно, хоть здесь немного повезло. Поскольку в большей степени полные люди замкнутые и закрытые. Я всегда могла шутить над собой в КВНе и в жизни. Да и сейчас в принципе тоже легко отношусь к шуткам в свою сторону. По таким правилам жить намного легче. Ух... на этом все. Завтра новый день, который больше никогда не повториться, пусть он принесёт вам счастье ________________________________________ #бешенаясушка #бешеннаясушка #бс13 #бешенаясушка13 #похудение #будустройной #жирунет #яхудею #худеемвместе #худею #яхудею Публикация от ВЕДУЩАЯ НАТАЛЬЯ БОЧАРНИКОВА (@ladybocha) Янв 16 2017 в 10:53 PST

Ведущая призналась, что спортом ради похудения не занималась, и вообще боролась и продолжает бороться с лишним весом не самым безопасным для здоровья образом — жестко ограничивает себя в питании и ничего не ест уже после четырех часов дня:

«Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву — а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем».

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова уверяет, что не собиралась худеть — пышные формы телеведущей нравились и ей самой, и ее супругу Гураму Баблишвили. Фигура Анфисы стала меняться после того, как она решила заняться своим здоровьем.

«Мое похудение — это побочный эффект, появившийся в результате моей работы над своим внутренним миром и здоровьем! Мой вес меня вполне устраивал», — сообщила она. Чеховой помогло комплексное лечение у висцеральных терапевтов, остеопатов и паразитологов:

«Они ставят все органы на место, помогая организму правильно работать, восстанавливают нарушенный обмен веществ, снимают энергетические блоки, повышают иммунитет и запускают работу лимфы, находят в нашем теле паразитов, о вреде которых я могу говорить часами, и это тема отдельного поста. Но, поверьте мне, когда человек избавляется от паразитов, его вкусовые и поведенческие пристрастия меняются на 180 градусов! А сколько хронических заболеваний уходит».

Алла Пугачева

Алла Борисовна не только сбросила 20 килограммов, но и как будто сбросила еще и 20 лет. Певица снова стала выходить в свет, появляться на телевидении и демонстрировать стройную фигуру. Как ей удалось достичь такого результата? Пугачева стала ложиться спать до 23.00, благодаря чему налаживается обмен веществ, а килограммы уходят быстрее, чем на обычной диете. Впрочем, диеты артистка тоже придерживается.

«Алла любит супчики, особенно овощные. Когда она на диете, ест рыбу. Предпочитает запеченного в фольге окуня. А еще Алла говорила, что хорошо худеть на гречке. С вечера добавляешь в крупу ложку растительного масла, чуть-чуть сахара, соль. Заливаешь кипятком и укутываешь в полотенце. А завтра можно целый день гречку есть: сытно и полезно», — рассказала ее домработница «Комсомольской правде».

Однако и это еще не все. Сама Алла Борисовна призналась, что «сдулась» благодаря «хорошим таблеткам»: «В Израиле мне подобрали хорошие таблетки, вылечили диабет, и я сдулась». Название лекарства она называть не стала, так его должен индивидуально подбирать врач.

Светлана Пермякова

Светлане Пермяковой удалось превратиться из полненькой медсестры Любы из популярного сериала «Интерны» в стройную эффектную женщину. Изначально актриса решила худеть ради того, чтобы наконец стать мамой: «Как мне мама с папой говорили: зажиревшая свинья не приносит приплода. Для того чтобы забеременеть, мне надо было скинуть 16 килограммов — и я их сбросила».

Родив дочку Варвару, Светлана снова увидела в зеркале девушу далеко не модельной внешности, но опять взялась за фигуру и в итоге сбросила 12 килограммов за пару месяцев месяцев. Она отказалась от соленого и сладкого, кондитерских изделий, консервированных продуктов и поздних ужинов, уменьшила привычные обильные порции, полюбила фрукты и овощи, спорт и массаж.

