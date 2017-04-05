В последнее время певица Анна Семенович сильно похудела. Она уже давно следит за своим питанием, а в последнее время увлеклась еще и СПА-процедурами, направленными на укрепление кожи и мышц. Несколько минут назад она продемонстрировала прекрасный результат:

Анна сопроводила снимок глубокомысленной фразой, но все внимание ее подписчиков было приковано к фигуре звезды. «Очень красиво и сексуально», «Минус 25 кг на фото», «Ваууу какая у вас идеальная попа», — пишут они в комментариях.

О своей любимой процедуре, которая помогает поддерживать кожу тела и лица в тонусе, Семенович говорила в одном из недавних интервью. «Это очень полезная процедура. Пока находишься в барокамере, происходит насыщение организма кислородом и омолаживание. Я все процедуры делала в одном месте. Есть чудесное спа под Москвой, где можно привести себя в форму и сделать полезные для здоровья процедуры», — цитировал ее «Собеседник». Барокамеру называет своей любимой процедурой и телеведущая Екатерина Андреева, которая в свои 55 выглядит лет на 15 моложе.

В бьюти-режиме Семенович также присутствуют лимфодренажная прессотерапия и манипуляции, сочетающие в себе электромиостимуляцию, микротоки и ультразвук. А вот спорт в жизни звезды — явление непостоянное. Иногда она посвящает ему по 3 дня в неделю, а иногда — ни одного. Но отказываться от упражнений совсем не намерена. «Расслабляться мне нельзя. Ведь скоро лето!», — улыбается Анна.

Фото: instagram.com