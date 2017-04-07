Бывшая участница самарской команды КВН «СОК» Наталья Бочарникова проделала над собой феноменальную работу, о чем и решила поведать Андрею Малахову в программе «Пусть говорят», в выпуске под хэштегом #ЖИРУБОЙ. Девушка стала одной из многих участников передачи, которые смогли избавиться от лишних кило и изменили свою жизнь.

Наталья рассказала, что похудела на 52 килограмма за два года, что помогло ей найти свою любовь – мужа Александра Толпинского, от которого у нее есть дочь, но и навсегда покинуть команду КВНа.

«Мне просто сказали, извини, но ты нам уже не подходишь», — поделилась Бочарникова.

Оглядываясь назад, девушка призналась, что не жалеет об уходе, ведь после кардинальных внешних изменений ее карьера пошла в гору. Сейчас она занята тем, что ей действительно нравится, а именно работает ведущей.

По словам Бочарниковой, 10 лет назад ее вес составлял 115 килограммов, и однажды, приехав с очередной игры, она решила срочно худеть. Наталья призналась, что совершенно не занималась спортом, а просто перестала есть после 16:00, за счет чего уже спустя несколько месяцев сбросила 15 килограммов.

О своем участии в программе бывшая звезда КВН сообщила подписчикам в Instagram.

«Сегодня в 21.00 по Самарскому времени и в 20.00 по Москве состоится долгожданный эфир программы "Пусть говорят", где я с мужем принимала участие.

Открою вам секрет... из всех героев мне пришлось больше всего отбиваться от неприятных вопросов и доводов известных диетологов. Но я держала марку и в обиду себя не давала!», — подписала снимок Наталья.

Фолловеры Натальи поддержали ее и возмутились тем, что именно с ней спорили больше всего.

«Наташа все было здорово волнение было заметно в лучшую сторону,мне вот что не понятно почему именно с вами спорили? С другими участниками спорить не стали -потому что вы яркая ,умная, творческая красавица .они вам завидуют».

В комментариях Наталья отметила, что все нападки были из-за ее неправильного подхода к похудению, и к тому же ее присутствие было необходимо для того, чтобы добиться высоких рейтенгов выпуска.

«Заметьте все участники худели правильным питанием... я же ем, нарушая все правила. Поэтому очень им была нужна для рейтинга программы. Для того, чтобы был небольшой скандал, чтобы было интересно смотреть. Меня редакторы предупреждали, что на меня все накинутся, но я должна держаться достойно».

Фото: Instagram