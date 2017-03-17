Несмотря на то, что 67-летняя Алла Пугачева все чаще стала отдавать предпочтение прикрывающим ноги нарядам, она все так же стройна и уверена в себе. Сегодня СМИ узнали, в чем ее секрет. Рказывается, певица «сдулась» благодаря «хорошим таблеткам».

«В Израиле мне подобрали хорошие таблетки, вылечили диабет, и я сдулась», — сообщила она в эксклюзивном интервью программы «Пятница! News».

Название лекарственного средства она называть не стала: его должен подбирать врач.

Фото: starface.ru, globallook.com