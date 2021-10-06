Валентина Рубцова: «Я слишком ценю то, чего добилась, чтобы позволить себе расклеиваться!»

Новый сезон проекта «СашаТаня» стартует на телеканале «ТНТ» 11 октября. Зрителей ждет продолжение безумных будней семьи Сергеевых, которая неразлучна уже 10 лет и пережила многое и не растеряла оптимизма. Перед премьерой Passion.ru пообщался с Валентиной Рубцовой. В эксклюзивном интервью она рассказала, каково это — жить на два города, столько лет играть одну и ту же героиню, и о том, как обезопасить себя от хейта с Сети.

Passion.ru: Валентина, совсем скоро выходит в эфир новый сезон сериала «СашаТаня», а до этого ваша героиня блистала в «Универе». За это время ваша Таня прошла большой путь и сильно изменилась. Казалось бы, мы видели уже все. Что нового нам ждать в этом году?

Валентина Рубцова: От Татьяны всегда можно ждать то, чего нам всем так не хватает сейчас в мире — стабильности! В ее жизненных ценностях и приоритетах. Семья для моей героини всегда на первом месте, а жизнь непременно предоставит новые сюжетные повороты.

Passion.ru: В общей сложности вы играете Таню больше 11 лет. У вас не возникает ощущение, что вы стали заложницей одной роли и одного образа?