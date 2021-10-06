Валентина Рубцова: «Я слишком ценю то, чего добилась, чтобы позволить себе расклеиваться!»Эксклюзивное интервью на Passion.ru.
Новый сезон проекта «СашаТаня» стартует на телеканале «ТНТ» 11 октября. Зрителей ждет продолжение безумных будней семьи Сергеевых, которая неразлучна уже 10 лет и пережила многое и не растеряла оптимизма. Перед премьерой Passion.ru пообщался с Валентиной Рубцовой. В эксклюзивном интервью она рассказала, каково это — жить на два города, столько лет играть одну и ту же героиню, и о том, как обезопасить себя от хейта с Сети.
Passion.ru: Валентина, совсем скоро выходит в эфир новый сезон сериала «СашаТаня», а до этого ваша героиня блистала в «Универе». За это время ваша Таня прошла большой путь и сильно изменилась. Казалось бы, мы видели уже все. Что нового нам ждать в этом году?
Валентина Рубцова: От Татьяны всегда можно ждать то, чего нам всем так не хватает сейчас в мире — стабильности! В ее жизненных ценностях и приоритетах. Семья для моей героини всегда на первом месте, а жизнь непременно предоставит новые сюжетные повороты.
Passion.ru: В общей сложности вы играете Таню больше 11 лет. У вас не возникает ощущение, что вы стали заложницей одной роли и одного образа?
Валентина Рубцова: Я всегда знала, что у этой медали две стороны. Вряд ли в ближайшие годы меня покинет это ощущение, ведь каждый раз мне об этом напоминают (друзья, коллеги, близкие, «доброжелатели»). И всех интересует один вопрос: «Что дальше? Тебя ведь никуда после этой роли не пригласят…». Люди так за меня переживают… А настоящие друзья и, главное, мои родные меня во всем поддерживают! И моя рефлексия по этому поводу вмиг улетучивается, потому что кроме работы в этом мире есть самая важная ценность — моя семья!
Passion.ru: Сталкивались ли вы с таким понятием, как «выгорание» за эти годы? Если да, то как справлялись?
Валентина Рубцова: Единственная причина, которая может меня привести к выгоранию — это недосып. Знаете, меня окружают любящие меня люди, которые всегда найдут нужные слова, которые не оставят ни одного шанса выгоранию! Я слишком ценю то, чего добилась, поэтому не позволяю себе расклеиваться!
Фото: архив телеканала «ТНТ»
Passion.ru: То, что Таня из застенчивой юной девчонки за эти годы превратилась в уверенную в себе женщину, очевидно. А как за это время изменились вы сами?
Валентина Рубцова: Из уверенной в себе девчонки я превратилась в застенчивую женщину. (Смеется) А если серьезно, я всегда восхищалась самообладанием королевы Елизаветы II. Вот этому можно учиться постоянно, чем я и занимаюсь!
Passion.ru: Скорее всего, вы не помните, но в 2018 году я уже брала у вас интервью. Это было в Сочи, на «Кинотавре». Вы и тогда выглядели просто блистательно, но за эти годы расцвели еще сильнее. Как вам это удается?
Валентина Рубцова: Здоровое питание и постоянные физические нагрузки — то, без чего я не могу прожить и дня на протяжении вот уже многих лет! Я ухаживаю за кожей, забочусь о ней, принципиально не загораю. А вообще, чтобы чувствовать себя молодой и красивой, нужно просто быть счастливой!
Passion.ru: Был период, когда вы были немного полнее, чем сейчас. Похудение было вашим сознательным решением или просто так получилось само собой?
Валентина Рубцова: Признаюсь честно, был момент, когда я расслабилась и позволила сахару овладеть моими рецепторами. Но, к счастью, я вовремя взяла себя в руки, внедрила питьевой режим (2,5 л в день) и тут же заметила, что одни только занятия спортом не помогут поддерживать себя в форме, если у вас нет самодисциплины в вопросах правильного питания.
Фото: Instagram @yalav
Passion.ru: Помню, что вы говорили, что полностью отказались от сахара, кондитерских изделий, выпечки. Продолжаете придерживаться этого правила?
Валентина Рубцова: Мне удалось слезть с «сахарной иглы», и теперь я умею прекрасно контролировать себя, когда речь заходит о сладостях и вредной еде.
Passion.ru: Многие желающие похудеть говорят, что самое сложное — это питание в будни, на работе. Бизнес-ланчи, конечно, вкусные, но это не про диету. А как вы питаетесь во время съемок?
Валентина Рубцова: Во время съемок я приобретаю здоровую еду на весь день. Есть много компаний, которые специализируются на правильном и сбалансированном питании — это очень удобно и снимает вопрос «вредных перекусов».
Passion.ru: Нельзя не заметить, что вы очень честны со своей аудиторией и выкладываете фотографии не только без фильтров, но и без макияжа. Вы довольны собственной внешностью?
Валентина Рубцова: Моя внешность — результат упорного труда. Мне правда есть чем гордиться! Мое лицо — лицо любящей и любимой женщины, так почему не поделиться этим со всем миром?
Passion.ru: 4 года назад вы были категорической противницей ботокса и уколов красоты. Сейчас что-то изменилось?
Валентина Рубцова: Мое мнение не изменилось. У меня есть замечательный косметолог, благодаря которому мы можем избежать ботокса и уколов красоты! Есть масса замечательных процедур, которые дают результат, но работают они только в комплексе с самодисциплиной!
Фото: архив телеканала «ТНТ»
Passion.ru: Вы говорили, что в юности у вас были комплексы, что логично, удалось ли вам с ними справиться?
Валентина Рубцова: Было дело! Я почему-то комплексовала из-за ушей, но как только вышла замуж, мой любимый стер файл «комплексы Валентины». (Смеется)
Passion.ru: Сталкивались ли вы с хейтерами в Сети и навязчивыми поклонниками? Как относитесь к тем и другим?
Валентина Рубцова: Если честно, буквально сегодня зачем-то полезла читать комментарии к ролику нового сезона, хотя муж мне всегда запрещает это делать. Такого потока негатива я не видела давно и поняла: эти люди запрещают мне взрослеть, запрещают меняться — и это чудовищное давление... Но всех этих переживаний можно было избежать, просто не читая этого… Хотя были и положительные комментарии. Приятно знать, что у нашего сериала есть зрители, которые по-настоящему отдыхают смотря его.
Passion.ru: Вы по-прежнему живете на два города? Как муж и дочка относятся к вашим долгим командировкам из-за съемок?
Валентина Рубцова: Мы очень-очень скучаем друг по другу! Это непросто, но мы выбрали такой образ жизни. К сожалению, в Москве нет солнца, и экология оставляет желать лучшего. Для ребенка Сочи — лучший город!
Passion.ru: Как при жизни на два города сохранить любовь и доверие? Или разлука только помогает поддерживать эффект новизны?
Валентина Рубцова: Любовь и доверие — это не вопрос географии. У меня самый мудрый муж в мире — и это главное!
Фото: Instagram @yalav
Passion.ru: Вашей дочке, Софье, уже 9 лет, как она относится к тому, что ее мама — актриса? Сама не проявляет желания попробовать себя в этом качестве?
Валентина Рубцова: Моя невероятная доченька с пониманием относится к моей профессии. Желания не проявляет, но если захочет, обязательно расскажу ей про особенности, плюсы и минусы актерского пути.
Passion.ru: Какая вы мама: строгая или больше подружка?
Валентина Рубцова: Я просто мама, которая поняла, что материнство это не просто, но прекрасно!
Passion.ru: А вы помните, о чем мечтали в детстве?
Валентина Рубцова: Я даже о таком и мечтать не могла! (Смеется)
Passion.ru: С кем из актеров вы бы хотели сегодня поработать на площадке, если бы была возможность?
Валентина Рубцова: Мерил Стрип, Энтони Хопкинс, Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Кристоф Вальц, Кевин Спейси, Робин Райт, Эллен Помпео.
Passion.ru: Вы сегодня можете назвать себя счастливым человеком?
Валентина Рубцова: Абсолютно!
Passion.ru: Если бы вас попросили охарактеризовать себя в трех словах, это были бы…
Валентина Рубцова: Рубцова Валентина Павловна.
Фото: архив телеканала ТНТ, Instagram @yalav