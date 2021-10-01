Как не «взорвать» свой мозг и избежать профессионального выгорания

«Некий такой срок, и человеку после него желательно что-то менять в дальнейшем. Руководство, кстати, в такие моменты старается что-то поменять у человека в зависимости от перспектив», — отмечает специалист в разговоре с NEWS.ru.

По словам Марины Гладышевой, в работе помогает креативность, поскольку новые идеи вдохновляют сотрудника и мотивируют к саморазвитию. Немаловажно найти себе хобби, чтобы появилась возможность отвлечься от рабочих будней и заняться интересным делом.

«Следующий момент — это отпуск. Очень многие пренебрегают этим, стараются больше поработать, взять на себя больше обязанностей, чтобы больше заработать. Это неправильно — в таком случае выгорание наступает быстрее», — заключила психолог и посоветовала не отказываться от отдыха.