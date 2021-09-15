Минтруд изменит правила получения пособий для семей с детьми

Соответствующее заявление в ведомстве опубликовали в Instagram-аккаунте, где сообщили о начислении пособий с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода». Это означает, что размер выплат зависит от наличия у взрослых членов семьи заработка, таких как зарплата, стипендия, доход от предпринимательства и пенсия, или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

Бывает, что причиной отсутствия доходов и нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу. «Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — заявили в министерстве.