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Минтруд изменит правила получения пособий для семей с детьми

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что до конца года планируется изменить правила назначения пособий для семей с детьми. Нововведения коснутся выплат на детей от 3 до 7 лет включительно, а также пособий родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет.
Минтруд изменит правила получения пособий для семей с детьми

Соответствующее заявление в ведомстве опубликовали в Instagram-аккаунте, где сообщили о начислении пособий с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода». Это означает, что размер выплат зависит от наличия у взрослых членов семьи заработка, таких как зарплата, стипендия, доход от предпринимательства и пенсия, или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

Бывает, что причиной отсутствия доходов и нехватки средств становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу. «Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — заявили в министерстве.

Фото: freepik.com