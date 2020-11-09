«Наш ответ Мерил Стрип»: Марина Александрова предстала перед подписчиками в неожиданном образе
Фото: www.instagram.com/mar_alexandrova/?hl=ru
Актриса Марина Александрова опубликовала в своем Instagram роскошное фото в образе Круэллы. Актриса примерила характерный для этого персонажа образ и сфотографировалась в компании сразу нескольких щенков-далматинцев.
«Бывает странное ощущение боевой готовности, где ты в ожидании прыжка готова прыгнуть в новый проект или это просто понедельник?))) Хотелось бы увидеть меня в таком образе?», — прокомментировала публикацию Александрова.
Креатив оценили поклонники актрисы:
«Вы очаровательны в любом образе, особое спасибо за роль Софьи Тимофеевой и Екатерины Великой», «Марина, очень интересный образ. Я даже вас не сразу узнала», «Фото сражает наповал своей эксцентричностью — это наш ответ Мерил Стрип», «Неожиданный образ, но очень крутой!», «Вам очень идет этот образ. Шикарно выглядите, впрочем, как и всегда», «Прям не узнать», «Да, чеховская дама с собачкой сюда явно не подходит», «Да! Вы в этом образе, совсем другая... И вам очень идет!», «Ой... наши малютки! Благодарю за этот день», «Неожиданно! Не хочу сказать, что Круэлла не ваш образ, но мне лично ближе другие ваши роли».
Фото и видео: Instagram Марины Александровой
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