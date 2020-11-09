«Наш ответ Мерил Стрип»: Марина Александрова предстала перед подписчиками в неожиданном образе

Актриса Марина Александрова опубликовала в своем Instagram роскошное фото в образе Круэллы. Актриса примерила характерный для этого персонажа образ и сфотографировалась в компании сразу нескольких щенков-далматинцев.

«Бывает странное ощущение боевой готовности, где ты в ожидании прыжка готова прыгнуть в новый проект или это просто понедельник?))) Хотелось бы увидеть меня в таком образе?», — прокомментировала публикацию Александрова.