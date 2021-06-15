Наталья Ракоч о бьюти-трендах: «В мире выглядеть нарочито накрашенной устарело»

Еще в русском бизнесе есть дефицит доверия. Я понимаю, что львиную долю времени до старта проекта я потратила на то, чтобы люди мне поверили, на убеждения и объяснения своих идей. И преодолеть это недоверие очень сложно. Но я не сдаюсь. Одна из главных ценностей — моя и моего проекта — честность. Мы честно рассказываем в сториз в нашем аккаунте rbg.ru — как мы шли, что получалось, что нет. Я тоже предпочитаю всегда говорить правду. Это очень сильная позиция. Если все российские компании тоже станут говорить правду, клиентам и сотрудникам, многое изменится.

Passion.ru: Как вы уже упомянули, многим вы известны как создательница уже ставшей легендарной туши Cabaret от Vivienne Sabo. Расскажите немного про свой новый бренд RBG? Какова его философия? И про первую коллекцию «Черная Москва» тоже поподробнее. Какой продукт вы лично считаете звездой коллекции?

Наталья Ракоч: Начну со второго вопроса. Я главный специалист по туши, поэтому мой звездный продукт — это, конечно, тушь «Черная Москва». Я обожаю этот концепт и очень хочу, чтобы вся страна кайфанула от нее и от ощущения Москвы, которое в ней заложено, — города, где все возможно, который никогда не сдавался, выстоял все трудности. Наша столица, красивая, заносчивая, смелая, модная, быстрая, богатая, раскованная, странная — как женщина, в которую влюбляешься без оглядки и ныряешь в ее темные глубины.

«Черная Москва» — это первая авторская коллекция бренда Russian Beauty Guru — площадки, где все творческие люди, так или иначе ассоциирующие себя с Россией — визажисты, блогеры, дизайнеры, художники — могут реализовать свою мечту — сделать продукт под своим именем, отражающий их видение, что такое красота по-русски. Это непростой вопрос, я очень много работала над ним и в итоге поняла, что одной на него не ответить. Поэтому собрала команду из 8 экспертов, и сейчас мы разрабатываем продукты для бренда совместно с известными визажистами и дизайнерами.

Вся наша косметика производится в России — это принципиальное условие участия в нашем проекте. Сейчас в производстве задействованы две российские фабрики, мы планируем расширять пул поставщиков. Упаковка производится в Китае. А продукт делается в России — мозгами российских технологов и нас, маркетологов и авторов.

Наша цель — сделать бренд, который бы отражал ценности и стиль современной российской женщины. Все говорят, русские женщины самые красивые, но по-прежнему в мире мы ассоциируемся с кокошниками и балалайками. Мне это не нравится. Я считаю, у нас есть свой современный стиль, своя особенная красота, которая очень ценится в мире, просто мы, русские, перестали об этом говорить. Мы не ценим свои способности создавать прекрасное и жить красиво, а на самом деле умеем это. Чем больше мы будем об этом говорить, себе в первую очередь, тем лучше будем понимать себя и будем успешнее как нация.

Passion.ru: Можно ли в нашей стране создать продукт, который не будет уступать по качеству зарубежным аналогам?

Наталья Ракоч: Конечно, можно! У нас очень крутые технологи!

Passion.ru: За последнее время в нашей стране изменилось отношение к женщинам-предпринимателям? Если да, то в какую сторону?

Наталья Ракоч: В целом изменилось отношение к женщинам! Мы перестали быть объектом, я чувствую больше уважения и доверия. В нашем поколении такого не было. Я всегда была и красивая, и умная. Так вот, красота лучше работала, ум приходилось маскировать. А сейчас умные девочки ценятся. Это очень хорошо!