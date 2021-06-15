Наталья Ракоч о бьюти-трендах: «В мире выглядеть нарочито накрашенной устарело»
Passion.ru: Наташа, вы в бьюти-бизнесе уже 20 лет, расскажите, почему на заре своей карьеры вы решили заняться именно косметикой?
Наталья Ракоч: Я всегда любила косметику, но гораздо сильнее я люблю наших российских женщин, которые бережно ухаживают за собой и умеют даже за небольшие деньги выглядеть ухоженными и красивыми. Я всегда хотела и хочу делать для них продукты, в которых будут сочетаться классное качество, кайфовый дизайн и справедливая цена.
А началось все с того, что компания, в которой я работала на заре своей карьеры, стала дистрибьютором бренда Max Factor, и меня отправили на конференцию дистрибьюторов со всего мира как единственную, кто в офисе знал английский. Я увидела, как устроена бьюти-индустрия в масс-маркете в Европе 1995 года, и, конечно все сильно отличалось от того, что было в России. Мне стало интересно сделать у нас в стране так же. Я стала разрабатывать бренд, который существует до сих пор, и познакомилась с фабриками в Италии, которые производят косметику для всего мира, в том числе и для крутых мировых компаний. А потом я придумала Vivienne Sabo, и в процессе его создания было много мистических совпадений. Затем я увидела, как бренд стал популярен и занял 1 место на рынке в своем сегменте. Это означало, что тот язык, которым я через косметику разговариваю с миром, — понятен и высоко оценен. А это очень приятно!
Passion.ru: Когда вы решили открыть свою компанию, что было самым сложным на старте?
Наталья Ракоч: Я открыла агентство Brand Guru Bureau в 2018 году, и у нас сразу появились клиенты. Услуга брендинга в бьюти сейчас очень востребована, а специалистов, предоставляющих качественные услуги на рынке, очень мало. Мы намеренно позиционировались как агентство с узкой специализацией в сфере красоты.
Фото: Анна Антосик
Самым сложным в начале пути было разделять бизнес клиента и свои усилия, вложенные в него. Мне хотелось все сделать классно, но часто клиенты были не согласны. В клиентской работе нужно быть очень терпеливым.
Passion.ru: С какими трудностями сталкиваетесь сейчас?
Наталья Ракоч: Обычные трудности работающего бизнеса. Поставщики подводят иногда. Цены растут. Алгоритмы продвижения меняются.
Мне кажется, все мои трудности позади, я так балдею от того, что делаю, что любые сложности — это даже интересно. Вот сейчас будет очень интересный этап — мне нужно выбрать для своего бизнеса инвестора или партнера. Это очень увлекательный, новый для меня процесс, который займет какое-то время и потребует от меня новых навыков, которые я освоила в «Сколково». Вот сейчас вернусь из отпуска и начну выбирать.
Passion.ru: В чем особенность ведения бизнеса в России? Какой он, бизнес по-русски?
Наталья Ракоч: Бизнес по-русски очень практичный. Конкретный. Немного душный. Вертикальный. Ты начальник — я дурак — есть такое… (Смеется) Но есть еще неформальное отношение к делу, взаимовыручка, увлеченность — это редкость для иностранных компаний, но норма у нас.
У меня в компании всегда царят демократия и доверие. У меня работают люди, которые могут быстрее и лучше сделать свою работу, чем я. И я очень доверяю своей команде. Мы тоже практичные. Экономные. Но я всю жизнь начинаю новое и знаю цену правильным инвестициям — нужно разработать долгосрочную стратегию и инвестировать только в те шаги, которые двигают тебя к цели. На остальном экономить. Vivienne Sabo мы раскачивали 8 лет, прежде чем полетело. С RBG мне просто неохота так долго возиться, думаю, что быстрее управимся в этот раз.
Фото: Анна Антосик
Еще в русском бизнесе есть дефицит доверия. Я понимаю, что львиную долю времени до старта проекта я потратила на то, чтобы люди мне поверили, на убеждения и объяснения своих идей. И преодолеть это недоверие очень сложно. Но я не сдаюсь. Одна из главных ценностей — моя и моего проекта — честность. Мы честно рассказываем в сториз в нашем аккаунте rbg.ru — как мы шли, что получалось, что нет. Я тоже предпочитаю всегда говорить правду. Это очень сильная позиция. Если все российские компании тоже станут говорить правду, клиентам и сотрудникам, многое изменится.
Passion.ru: Как вы уже упомянули, многим вы известны как создательница уже ставшей легендарной туши Cabaret от Vivienne Sabo. Расскажите немного про свой новый бренд RBG? Какова его философия? И про первую коллекцию «Черная Москва» тоже поподробнее. Какой продукт вы лично считаете звездой коллекции?
Наталья Ракоч: Начну со второго вопроса. Я главный специалист по туши, поэтому мой звездный продукт — это, конечно, тушь «Черная Москва». Я обожаю этот концепт и очень хочу, чтобы вся страна кайфанула от нее и от ощущения Москвы, которое в ней заложено, — города, где все возможно, который никогда не сдавался, выстоял все трудности. Наша столица, красивая, заносчивая, смелая, модная, быстрая, богатая, раскованная, странная — как женщина, в которую влюбляешься без оглядки и ныряешь в ее темные глубины.
«Черная Москва» — это первая авторская коллекция бренда Russian Beauty Guru — площадки, где все творческие люди, так или иначе ассоциирующие себя с Россией — визажисты, блогеры, дизайнеры, художники — могут реализовать свою мечту — сделать продукт под своим именем, отражающий их видение, что такое красота по-русски. Это непростой вопрос, я очень много работала над ним и в итоге поняла, что одной на него не ответить. Поэтому собрала команду из 8 экспертов, и сейчас мы разрабатываем продукты для бренда совместно с известными визажистами и дизайнерами.
Вся наша косметика производится в России — это принципиальное условие участия в нашем проекте. Сейчас в производстве задействованы две российские фабрики, мы планируем расширять пул поставщиков. Упаковка производится в Китае. А продукт делается в России — мозгами российских технологов и нас, маркетологов и авторов.
Наша цель — сделать бренд, который бы отражал ценности и стиль современной российской женщины. Все говорят, русские женщины самые красивые, но по-прежнему в мире мы ассоциируемся с кокошниками и балалайками. Мне это не нравится. Я считаю, у нас есть свой современный стиль, своя особенная красота, которая очень ценится в мире, просто мы, русские, перестали об этом говорить. Мы не ценим свои способности создавать прекрасное и жить красиво, а на самом деле умеем это. Чем больше мы будем об этом говорить, себе в первую очередь, тем лучше будем понимать себя и будем успешнее как нация.
Passion.ru: Можно ли в нашей стране создать продукт, который не будет уступать по качеству зарубежным аналогам?
Наталья Ракоч: Конечно, можно! У нас очень крутые технологи!
Passion.ru: За последнее время в нашей стране изменилось отношение к женщинам-предпринимателям? Если да, то в какую сторону?
Наталья Ракоч: В целом изменилось отношение к женщинам! Мы перестали быть объектом, я чувствую больше уважения и доверия. В нашем поколении такого не было. Я всегда была и красивая, и умная. Так вот, красота лучше работала, ум приходилось маскировать. А сейчас умные девочки ценятся. Это очень хорошо!
Фото: Тимур Артамонов
Passion.ru: Сегодня в мире правят бал следующие тенденции: минимализм, бодипозитив, нестандартная внешность и естественность. В бьюти-индустрии дела обстоят так же? Какие ключевые тренды вы можете выделить в макияже 2021?
Наталья Ракоч: Если вы про моду, то яркие цвета, зеленый, желтый, фуксия, снова вернулся блеск для губ после матовой помады, брови, яркие ресницы, стрелки необычной формы. Ухоженная кожа, нюдовый макияж.
Тренды же длиннее — они диктуются социокультурными процессами, которые резко изменились в связи с пандемией. Мы стали покупать косметику онлайн, без тестеров! Мы читаем и слушаем блогеров. Мы стали по-другому относиться к роли косметики — мы больше не соблазнительные завлекалочки, а нормальные люди, которые пользуются средствами для красоты, в первую очередь для себя. Но есть один очень важный драйвер, который заставляет бьюти-бренды становиться другими, — скепсис. Он возникает всегда, когда ты не видишь продукт вживую, слушаешь чужое мнение и не слишком уверен в себе. Новые бренды имеют социальную повестку — эко, бодипозитив, инклюзивность. Это происходит для того, чтобы люди могли эти бренды уважать и поддерживать.
Естественность многим представляется опасностью для отрасли, потому что кажется, что люди перестанут покупать косметику и продажи упадут. Но нет, просто покупательский интерес переключился с одних продуктов на другие, и производителям просто нужно быть более чуткими к сигналам с рынка.
Passion.ru: В вашей коллекции есть только бальзам для губ и ни одной помады, это связано с тем, что мы уже больше года вынуждены носить защитные маски? Как пандемия повлияла на рынок декоративной косметики?
Фото: Тимур Артамонов
Наталья Ракоч: Да, вы угадали! Категория губной помады снизилась. В целом рынок косметики упал. Сильнее всего пострадал сегмент косметики — до 30% падение по разным каналам. Но выросли продажи онлайн. Собственно, поэтому свою первую коллекцию я сделала черной — с цветом при заказе онлайн точно не ошибешься. (Смеется)
Passion.ru: Что такое для вас красота по-русски? В чем ее особенность? Каков культурный код русской женщины, если можно так сказать? И чем он отличается от европейского?
Наталья Ракоч: Русская женщина скромная, нежная, ласковая, любящая. Она пышет энергией, сильная, спортивная, кровь с молоком. Она ухаживает за собой и ценит свою красоту, в любых обстоятельствах будет заниматься собой. Русская женщина очень любит свою страну, ей тут хорошо, это ее дом и место силы. Она верит в то, что тут все наладится, и много делает для этого. Окей, это идеальный образ. Мы все очень разные: Россия — многонациональная страна, многоконфессиональная, это очень здорово, потому что это разные культуры, которые смешиваясь, дают уникальность. Удивительная история вышла с этой пандемией — мы стали ездить по России, развивается туристическая инфраструктура, и ведь здорово у нас! Я сама с Урала, всегда хвасталась нашими озерами, горами, природой — на меня так странно смотрели, а теперь мои друзья приезжают от нас с квадратными глазами — классно-то как! Чем больше любви и внимания мы будем уделять родной стране, тем быстрее она расцветет и справится со всеми сложностями.
У кого-то из наших писателей я прочитала выражение: «Красиво по-русски — это справедливо». Глубокая мысль. Мы не про украшательство, мы про функциональность, практичность, гармонию формы и содержания, без излишеств, честно и эффективно. Именно это сейчас выходит на первый план как тренд в мире.
Passion.ru: Как изменился косметический мир за последние лет 10-15? Какие продукты, текстуры и тренды безнадежно устарели в 2021-м?
Фото: Тимур Артамонов
Наталья Ракоч: Устарело выглядеть нарочито накрашенной, ресницы накладные, сделанные губы. Сейчас в моде быть здоровой — как бы это издевательски не звучало в пандемию. Здоровая кожа и волосы, ловкое тренированное тело, улыбка, энергия.
Текстуры косметики — все больше прозрачные и незаметные, обязательно полезные. Очень много споров идет вокруг разных ингредиентов — это тоже тренд времени. Мы наконец-то осознали, что мы едим и что наносим на кожу. Это очень важно! Надо разбираться и минимизировать вещества, вредящие здоровью. Повторюсь — в моде здоровые счастливые люди.
Passion.ru: Еще несколько лет назад в России был настоящий бум азиатской косметики и многоступенчатого азиатского принципа ухода за кожей. Насколько это актуально сегодня?
Наталья Ракоч: Бум прошел, но, как всегда, остались консерваторы, которые привыкли. К-бьюти — это пример очень правильной политики корейского государства в отношении развития национальной индустрии красоты. Развитие химической промышленности позволило корейцам сделать прорывы в разработке уникальных ингредиентов и в построении больших брендов, объединенных в так называемый К-бьюти кластер. Это один из примеров, как можно развить целое направление экономики. С-бьюти — косметика из Китая, это тоже очень интересное явление. Китайский рынок один из первых в мире освоил продажи косметики онлайн. Это феномен заставил китайские бренды быть максимально приспособленными к этому каналу — чаще выпускать новинки, делать яркие запуски и продукты, которые в первую очередь классно выглядят в Instagram.
Сейчас все активнее говорят об Р-бьюти. Российская косметика растет в популярности как на домашнем рынке, так и вызывает интерес за рубежом. По данным исследований компании Deloitte, российские бренды обогнали европейские по желанию их купить, даже если они дороже аналогов.
Passion.ru: Как вы относитесь к бьюти-блогерам в целом и к бьюти-блогерам мужчинам? А к отзывам в интернете, особенно если они негативные?
Наталья Ракоч: Отлично отношусь. Люди кайфуют — это же самое главное. Мужчины — такие же люди, как и женщины, им тоже хочется меняться, нравиться, творить. Косметика дает такую возможность — почему бы нет? Честно, я рада, что парни стали пользоваться средствами по уходу и играть с косметикой. Это секси!
Фото: Тимур Артамонов
Негативные отзывы — это либо действительно нехороший продукт попался и надо об этом писать, либо у человека настроение было плохое. Ну как тут поможешь? Вежливо ответишь и ему полегче станет.
Passion.ru: С кем вы чаще всего советуетесь при принятии решений?
Наталья Ракоч: Простые решения я много лет принимаю сама. У меня это в крови — я решительный человек. Но иногда, конечно, бывает нужно посоветоваться.
У меня есть старинный друг, мы дружим 30 лет, помогали друг другу, еще когда студентами были — и все еще остался рефлекс, чуть что, сразу его номер набираю. Я несколько лет работала с психологом, она мне помогала, когда дети взрослели, еще у меня есть замечательный коуч Сузанна Атасунц, гениальная женщина, мудрая, светлая, теплая и очень профессиональная — порой ее голос звучит в моей голове в трудных ситуациях.
Passion.ru: Вы согласны с любимой многими цитатой о том, что красота спасет мир?
Наталья Ракоч: Мне в этой цитате слово «спасет» не нравится. Мир настолько изобилен и гармоничен, что его, собственно, спасать не надо, а вот если все делать добросовестно, красиво, заботясь о других, с любовью к себе и этому миру, то он точно расцветет во всей своей красе. Мне больше нравится выражение «Красота — в глазах смотрящего».
Passion.ru: Какие продукты всегда есть в косметичке Наташи Ракоч?
Наталья Ракоч: Тушь «Черная Москва»! И объемная и термотушь – они разные, на все случаи жизни; бальзам для губ из моей коллекции – мне так нравится его бодрящий запах, палетка «Макияж в московском стиле» – она выйдет этим летом, в ней все продукты – хиты продаж, и с ними в любых обстоятельствах можно выглядеть как настоящая «столичная штучка», легкий тональный и консилер.
Фото: Анна Антосик,
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