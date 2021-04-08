Финансовая астрология: как привлечь деньги в свою жизнь

Один из таких камней преткновения — Сатурн. Эта планета отвечает за дисциплину, ограничения и преодоление трудностей. Сатурн благоволит людям, которые мудро относятся к деньгам и тратят их целенаправленно. Планета внимательно следит, чтобы мы пребывали в некой стабильности: не занимались расточительством, но в то же время не жалели средств понапрасну. Как же проработать Сатурн и избавиться от психологических установок? Первым делом пропишите свою финансовую цель, важно сделать это в мельчайших подробностях, чтобы вы могли опираться на эти пункты в процессе достижения. Когда перед вами встанет конкретная задача, копить деньги будет намного проще. Откладывайте некую сумму с каждой зарплаты — так у вас появятся деньги, которыми вы сможете свободно распоряжаться. Не стоит как ссорить деньгами, так и сидеть на сундуке. Деньги любят, когда их ценят, уважают и расходуют грамотно. Не стоит экономить, покупая себе некачественные вещи. Помните про поговорку «Скупой платит дважды». Если вы купили себе дешевую обувь, вы не сэкономили, потому что через пару месяцев она развалится, и вам придется покупать новую.

Следующее, что вам необходимо сделать, изменить свое отношение к деньгам. Во многих случаях люди сами ставят себе негативные установки, которые мешают увеличить капитал. Не нужно считать деньги «высшим злом» и верить, будто несметные богатства приходят только нечестным способом — поверьте, это не так.

Другая планета, которая контролирует денежные потоки, Юпитер — и он полная противоположность Сатурну. Эта планета ассоциируется с полнотой и расширением и работает по принципу бумеранга: что транслируешь — то и получаешь взамен. Юпитер награждает людей, которые проявляют щедрость и великодушие, но за недостойное поведение может оборвать финансовый поток. Совершайте добрые поступки, никогда не завидуйте чужому успеху, а, наоборот, постарайтесь искренне и от души порадоваться и за себя, и за других.