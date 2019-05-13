Красота по-азиатски: преимущества и особенности восточной системы ухода за кожей лица

Основные тенденции азиатского ухода за кожей

В последнее время знаменитый 10-ступенчатый ритуал ухода за кожей подвергается критике даже в самой Корее. Некоторые дерматологи сомневаются в том, что наносить одно за другим 10 средств, в каждом из которых содержится как минимум по 10, а то и по 20-30 ингредиентов, неразумно.

На сегодняшний день кореянки больше времени уделяют работе и продвижению по карьерной лестнице, в связи с чем растет популярность тренда на skip-care, который подразумевает использование минималистичного набора средств по уходу и применение smart-продуктов. За счет своей многофункциональности они позволяют сократить время, которые женщины тратят на ритуал по уходу. Среди кореянок популярны многофункциональные средства, которые можно использовать и на чувствительной коже вокруг глаз, и на коже всего лица. Подобные эмульсии проникают глубоко в эпидермис и быстро возвращают коже эластичность, сокращают морщинки. Одним словом, в таких продуктах часто объединяются функции высокоэффективной сыворотки и крема.

Подходит ли азиатская косметика европейцам