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Красота по-азиатски: преимущества и особенности восточной системы ухода за кожей лица

Южная Корея и Япония — одни из мировых лидеров области научных технологий не только в медицине, но и в бьюти-индустрии. Косметика из этих стран стремительно вошла в моду во всем мире, и Россия – не исключение.

Европейским женщинам импонирует наличие в ней натуральных ингредиентов, иногда необычных для европейской косметики, сочетание традиционных национальных рецептов с самыми современными технологиями. Изящная и стильная упаковка тоже очень привлекает. Средства представлены в широком ассортименте и по адекватным ценам, но подходят ли они для европейских женщин? Редакция Passion.ru решила выяснить ответ на этот вопрос, а также попыталась разобраться в особенностях азиатского ухода за кожей и в том, какие тенденции сейчас главенствуют на бьюти-рынке этих стран.

Жаклин Лим
Исполнительный директор по маркетингу Carver Korea, одна из создательниц бренда AHC

Основные тенденции азиатского ухода за кожей

В последнее время знаменитый 10-ступенчатый ритуал ухода за кожей подвергается критике даже в самой Корее. Некоторые дерматологи сомневаются в том, что наносить одно за другим 10 средств, в каждом из которых содержится как минимум по 10, а то и по 20-30 ингредиентов, неразумно.

На сегодняшний день кореянки больше времени уделяют работе и продвижению по карьерной лестнице, в связи с чем растет популярность тренда на skip-care, который подразумевает использование минималистичного набора средств по уходу и применение smart-продуктов. За счет своей многофункциональности они позволяют сократить время, которые женщины тратят на ритуал по уходу. Среди кореянок популярны многофункциональные средства, которые можно использовать и на чувствительной коже вокруг глаз, и на коже всего лица. Подобные эмульсии проникают глубоко в эпидермис и быстро возвращают коже эластичность, сокращают морщинки. Одним словом, в таких продуктах часто объединяются функции высокоэффективной сыворотки и крема.

Подходит ли азиатская косметика европейцам

Фото: vostock-photo/shutterstock

Уходовые средства, представленные на этих азиатском и европейском рынках, как правило не различаются. Однако европейцам лучше наносить средства в два-три тонких слоя, поскольку их кожа несколько тоньше. Если наносить продукт таким образом, он впитывается, не вызывая раздражения, а также глубже проникает в кожу и оказывает больший эффект. Но важнее всего, что влага надежнее сохраняется в эпидермисе, за счет чего кожа выглядит значительно моложе и приобретает гладкую текстуру.

Но при выборе азиатской косметики нужно учитывать индивидуальные особенности кожи каждого отдельно взятого человека. К примеру, людям с чувствительной кожей, склонной к раздражению, не стоит использовать пилинги или сыворотки высокой концентрацией кислот. При этом подобные средства широко представлены в ассортименте корейской косметики, поскольку отлично себя проявляют при нанесении на более плотную кожу азиатского типа. В то же время жители Кореи – большие поклонники увлажнения, поэтому их эмульсии и кремы прекрасно подходят и для чувствительной кожи. Но в целом азиатский косметический рынок очень разнообразен, что позволяет каждому найти для себя идеальное средство.

Кира Силаева
Врач-косметолог, сертифицированный тренер бренда Genosys Национальной Компании Красоты

Подходит ли европейцам азиатская косметика

Чтобы глубоко разобраться в этом вопросе, стоит сравнить особенности кожи азиаток и уроженок Европы, а также общепринятые способы ухода за кожей.

Метаболизм европейцев отличается от обмена веществ азиатов. Частично это связано с разницей в еде: в нашем рационе питания нет такого большого количества антиоксидантов, жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Кожа имеет другую структуру и фототип, у нас она менее плотная и эластичная, содержит меньше коллагена и не такая пористая, поэтому более чувствительная, склонная к аллергии, а у блондинок к тому же она тонкая и светлая, подверженная преждевременному увяданию. Более того, само старение происходит по другому типу. Мелкие морщинки и деформация овала лица у европеек могут проявиться уже в молодом возрасте, чего не скажешь о кореянках, у которых даже после наступления менопаузы хорошо сохраняется тургор кожи.

Среди других особенностей кожи азиатов важно упомянуть предрасположенность к гиперпигментации, появлению темных пятен на лбу, щеках, губах, повышенной активности сальных желез и к трансэпидермальной потере влаги. И корейская косметика предназначена для решения проблем, с которыми сталкиваются именно азиатские женщины: отбеливание, очищение, сужение пор и гиперувлажнение.

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Крем для кожи вокруг глаз и всего лица The pure real eye cream for face, AHC. Разработан для использования на коже вокруг глаз и всего лица, содержит натуральные активные ингредиенты, а также гиалуроновую кислоту, витамин В5. Цена: 3399 рублей.

Корейские косметологи вводят в рецептуру почти всех косметологических средств гиалуроновую кислоту, однако в нашем климате и при низкой влажности воздуха есть опасность получить вместо легкого и приятного увлажнения отеки, потому что гиалурновая кислота жестко стянет верхние слои кожи.

Так как у азиатов кожа плотнее, требуется более агрессивное воздействие на нее со стороны активных веществ. У европеек кожа тоньше, и эти вещества могут проникать в слишком глубокие слои эпидермиса и даже дермы. У азиаток чувствительность клеток, вырабатывающих пигмент меланин (меланоцитов) выше, поэтому во все средства азиатских марок входят ингредиенты для его снижения. Соответственно, корейские и японские косметические средства хороши для избавления от давней пигментации. Однако будет несправедливо утверждать, что корейская косметика не подходит европейкам. Широкий ассортимент средств позволяет подобрать продукты для любого типа кожи. Крупные производители давно адаптировали свою продукцию под европейский рынок.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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