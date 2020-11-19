Почему так важно быть благодарными (и как это поможет вам изменить жизнь к лучшему)

Вы повысите самооценку

По словам экспертов, умение (и готовность) выражать благодарность окружающим помогает вам поверить в свои силы и повышает чувство собственного достоинства. Ведь от того, как вы относитесь к той или иной ситуации, зависит, как будет развиваться ваша дальнейшая жизнь. Если вы будете в каждом моменте видеть что-то позитивное и научитесь извлекать из этого пользу, то сможете выйти на новый уровень и быстрее добьетесь желаемого. Например, вы не успели на автобус и опоздали на работу, но при этом вы прогулялись (что весьма полезно для здоровья) и по пути встретили старого знакомого, который предложил вам место в крутом проекте. В итоге для вас все сложилось как нельзя лучше, хотя изначально вы очень расстроились, что автобус уехал без вас. Научитесь извлекать пользу из любой ситуации, и ваша жизнь непременно наладится.

Вы станете терпимее к людям

Согласно последним исследованиям, люди, умеющие быть благодарными, гораздо охотнее оказывают ответную услугу (отвечают добром за добро) и протягивают руку помощи тем, кому это действительно нужно. Они не спешат осуждать или учить морали, вместо этого они окажут поддержку и помогут советом, в случае необходимости.

Вы наладите отношения с окружающими

Согласно данным ряда исследований, люди, умеющие выражать благодарность, гораздо быстрее находят общий язык с окружающими и выстраивают добросердечные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Они поддерживают старые связи и развивают новые, потому что знают, что каждый человек ценен и заслуживает внимания.

Вы станете позитивнее и приветливее

Психологи утверждают, что умение говорить «спасибо», помогает вам избавиться от негативных эмоций, тревоги, страха, гнева и стресса. Вы открыты окружающим и с благодарностью воспринимаете то, что с вами происходит. Другие люди чувствуют ваше искреннее и позитивное отношение и стараются отвечать вам тем же. В итоге вы чувствуете себя по настоящему счастливым человеком.