Дмитрий Лысенков: «Соглашаться на неинтересную роль только из-за денег — губительная практика»

Passion.ru: В новом проекте KION «Почка» вы играете брата главной героини и по совместительству священника. Тяжело было вжиться в столь непростую роль?

Дмитрий Лысенков: Вживаться не приходилось. Поскольку это персонаж комический, то лучше держать с ним дистанцию, так сказать, смотреть на него со стороны.

Passion.ru: Не боялись браться за эту работу? Сейчас же очень легко оскорбить чувства верующих…

Дмитрий Лысенков: Я не боюсь, что предадут анафеме. А те люди, что взяли на себя заботу о чьих-то якобы оскорбленных чувствах, пусть возьмут Евангелие и припомнят, что христианство учит в первую очередь смирению.

Passion.ru: Расскажите про своего героя, какой он? Насколько он вам близок?

Дмитрий Лысенков: Это человек, который как раз смирению не научился. Он раздираем противоречиями своей веры и своего гневливого характера. Сам я тоже человек взрывной, это меня роднит с моим героем.

Passion.ru: Как вы поняли, что хотите стать актером? Не было сопротивления со стороны родителей?

Дмитрий Лысенков: Родителей я поставил в известность, когда уже прошел несколько туров поступления. Сопротивления с их стороны никакого не было. А как решился? Успех на школьной сцене на меня так повлиял, очевидно.