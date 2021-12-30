Дмитрий Лысенков: «Соглашаться на неинтересную роль только из-за денег — губительная практика»
Passion.ru: В новом проекте KION «Почка» вы играете брата главной героини и по совместительству священника. Тяжело было вжиться в столь непростую роль?
Дмитрий Лысенков: Вживаться не приходилось. Поскольку это персонаж комический, то лучше держать с ним дистанцию, так сказать, смотреть на него со стороны.
Passion.ru: Не боялись браться за эту работу? Сейчас же очень легко оскорбить чувства верующих…
Дмитрий Лысенков: Я не боюсь, что предадут анафеме. А те люди, что взяли на себя заботу о чьих-то якобы оскорбленных чувствах, пусть возьмут Евангелие и припомнят, что христианство учит в первую очередь смирению.
Passion.ru: Расскажите про своего героя, какой он? Насколько он вам близок?
Дмитрий Лысенков: Это человек, который как раз смирению не научился. Он раздираем противоречиями своей веры и своего гневливого характера. Сам я тоже человек взрывной, это меня роднит с моим героем.
Passion.ru: Как вы поняли, что хотите стать актером? Не было сопротивления со стороны родителей?
Дмитрий Лысенков: Родителей я поставил в известность, когда уже прошел несколько туров поступления. Сопротивления с их стороны никакого не было. А как решился? Успех на школьной сцене на меня так повлиял, очевидно.
Passion.ru: А вы сами всегда были уверены в том, что выбрали верный профессиональный путь, или были сомнения?
Дмитрий Лысенков: Некогда мне было сомневаться! Я со второго курса стал играть на профессиональной сцене, и с тех пор самый длинный перерыв в работе случился в карантин 2020 года. Так что то, как складывается мой профессиональный путь, меня вполне устраивает. Основательно, по кирпичику я строю карьеру.
Passion.ru: После начала пандемии стриминговые сервисы переживают расцвет, в связи с этим создается много различных шоу, многие из них очень качественные, но это все же не большое кино. Скажите, для вас как для артиста сериалы — это про искусство или все же в первую очередь про деньги?
Дмитрий Лысенков: Сериалу «Чернобыль» HBO может позавидовать любое большое кино. Мой интерес всегда в том, чтобы сыграть интересную роль. Соглашаться только из-за денег — губительная практика. Со мной это случалось, и это мука. Я нервов больше потрачу, чем денег заработаю…
Passion.ru: В кино важна типажность — это факт. У вас нет ощущения, что из-за этого вас как-то ограничивают в предложениях? Не кажется, что все время предлагают сыграть плюс-минус похожих персонажей?
Дмитрий Лысенков: Мне мои персонажи похожими не кажутся. Безусловно, есть попытки поместить меня в рамки амплуа, но я эти рамки раздвигаю. Хотя если говорить о количестве предложений — тут вы правы, их в самом деле могло бы быть больше.
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина для Passion.ru
Passion.ru: Вы очень востребованы в профессии. Как вы все успеваете? Если верить вашей фильмографии, только в 2021 году вышло 7 проектов с вашим участием, а вы ведь еще и в «Танцах со звездами» успели побывать.
Дмитрий Лысенков: Это вопрос организации своего времени. С тех пор как я перестал зависеть от театрального начальства, я стал успевать значительно больше, при этом не бросая театральную работу.
Passion.ru: Кстати, о «Танцах…». Сложно было готовиться к номерам? Вы когда-нибудь занимались хореографией до шоу?
Дмитрий Лысенков: Сложно было готовиться в столь короткие сроки. Номер за неделю для человека, в последний раз занимавшегося хореографией в институте 20 лет назад, — это очень мало. Физически было тоже тяжело. Я параллельно с шоу еще репетировал «Живой труп» в Театре Наций. Так что просто валился с ног из-за недосыпа.
Passion.ru: Не было обидно, что не добрались до призовой тройки?
Дмитрий Лысенков: У меня такой задачи и не было. Это шоу! Не соревнование!
Passion.ru: Когда на вас свалилась огромная народная любовь? И удалось ли пройти испытание медными трубами или вам звездная болезнь неведома?
Дмитрий Лысенков: Насчет огромной народной любви — это сильно сказано. Может, она и свалились, но меня не придавила. Я никак ее не ощущаю. К звездной болезни, мне кажется, у меня иммунитет. Во-первых, я много видел больных ею, поэтому сам не желаю быть носителем этой заразы. Во-вторых, я все-таки человек уже немолодой, чтобы медные трубы на меня так повлияли. В моей жизни не было дня, когда я проснулся знаменитым. Помните? Основательно, по кирпичику. Я не баловень судьбы, я работяга.
Фото: Instagram @lysenkovdima
Passion.ru: Вы говорили, что в школе были очень закомплексованным подростком. С чем это было связано? И что помогло избавиться от неуверенности?
Дмитрий Лысенков: Исцелила сцена, публичные выступления. Может, я оттого и пошел в артисты, чтобы преодолеть эту природную стеснительность, когда даже в поликлинике не можешь спросить, кто последний в очереди, потому что ком в горле. С чем это было связано? Не знаю. Но когда у тебя вместо манжет на джемпере уже бахрома, когда ты носишь дедушкину обувь (неношеную, но купленную в 60-х), когда твои одноклассники летят в Лондон по обмену, а в твоей семье с трудом на учебники денег наскребают, несомненно, все это не придает тебе уверенности в себе.
Passion.ru: А еще в разных интервью вы не раз повторяли, что вы циник, зануда и даже диктатор в семье. Вы всегда столь самокритичны?
Дмитрий Лысенков: Я в принципе критичен. Не только само-… Просто так вижу. Да и все вокруг это подтверждают.
Passion.ru: Вы не раз говорили, что счастливо женаты. Поделитесь своим рецептом семейного благополучия. Как вы оба изменилась за годы брака?
Дмитрий Лысенков: Этот вопрос оставим без ответа. Нет рецептов!
Фото: Instagram @lysenkovdima
Passion.ru: Есть ли у вас время на себя?
Дмитрий Лысенков: Иногда находится. У локдауна были и плюсы.
Passion.ru: 2021 год ознаменовался рядом откровенных признаний актрис в том, что они подвергались домогательствам со стороны режиссеров и коллег (причем иногда обвинения выдвигались против уже умерших людей). На этой неделе выступили артистки с заявлениями против актеров Криса Нота и Жерара Депардье — им, скорее всего, грозит так называемая «отмена». Как вам кажется, уместно ли доставать из шкафа воспоминания, которые не имеют доказательной базы?
Дмитрий Лысенков: Лучше бы, конечно, по горячим следам. Но в Москве есть целые театры, где про домогательства руководства все знают, но не решаются рассказывать во всеуслышание. Зря. Доказательную базу с нашей технической оснащенностью айфонами достать было бы нетрудно. С воспоминаниями вопрос посложнее. Отличить доказательства от клеветы — дело суда. Но замалчивать, если в самом деле случилось что-то ужасное и против воли, по-моему, не стоит.
Passion.ru: Как вы оцениваете уровень современного актерского образования? Какими качествами обладают или не обладают молодые артисты по сравнению с вашим поколением?
Дмитрий Лысенков: Я не так часто пересекаюсь с молодым поколением, чтобы судить об их общем уровне. Мне кажется, они смелее бросаются в эксперименты. Но проблема современного образования не в учениках, а в учителях. Есть, я знаю, целые курсы и потоки, где педагогами не даны азы профессии. Традиция обучения актерскому мастерству как будто отодвинута в уголок, потому что нет на нее времени. Кому нужно ПФД? Хотя это первейшая тренировка воображения. Лучше сразу пьесу поставим! Даешь 12 спектаклей за 4 года! И вот молодые люди, которым (я вижу) есть что сказать миру, пытаются косноязычно выразить свои чувства и мысли.
Фото: starface
Passion.ru: Приходилось ли вам сталкиваться с цензурой на сцене и в кино? Если да, в чем это проявлялось?
Дмитрий Лысенков: Мне известны случаи цензуры в театре. Но это происходило не с моими спектаклями. В кино я сталкивался с продюсерской самоцензурой, когда картина купируется, чтобы не было проблем с разного рода оскорбленными. Об этом заботятся юристы на каналах и платформах. Но, к сожалению, заботятся, когда уже снято то, что снято. Редактировать эти опасные (по их мнению) вещи хорошо бы на уровне написания сценария.
Блиц
Passion.ru: Искусство может спасти мир? А красота?
Дмитрий Лысенков: Искусство может помочь спасти. Красота — только вдохновить, спасти вряд ли.
Passion.ru: Москва или Петербург?
Дмитрий Лысенков: Петербург, он ближе к Хельсинки.
Passion.ru: Вы ездите в метро?
Дмитрий Лысенков: Очень часто.
Passion.ru: Кино или театр?
Дмитрий Лысенков: Без «или». Только «и».
Passion.ru: Какой фильм, сериал и театральная постановка из тех, что вы смотрели в последнее время, произвели на вас особенно сильное впечатление?
Дмитрий Лысенков: Я уже упоминал. Мини-сериал «Чернобыль».
Passion.ru: Вы сегодня счастливы?
Дмитрий Лысенков: Счастье — мгновения. Сегодня такое мгновение было.
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Фото: архив пресс-служб, Instagram @lysenkovdima