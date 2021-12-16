«Мистер Биг» в центре скандала: актера Криса Нота обвинили в изнасиловании двух женщин

Как сообщили в Telegram-канале «Только никому...», с разницей в несколько месяцев журналистам рассказали о домогательствах две женщины.

Предположительно, первый случай произошел в 2004 году. Крис Нот сотрудничал с одной из американских компаний, в которой ему, по всей видимости, приглянулась 22-летняя сотрудница. Через знакомых актер добыл номер телефона девушки и решил с ней связаться, спустя продолжительные звонки ему удалось пригласить ее поплавать в бассейне. Тогда, по информации канала, встреча прошла прилично, возможно потому, что дама пришла в компании с другом.

«Всё было прилично, актёр дал ей почитать книгу, на основе которой хотел делать проект. Когда девушка пришла вернуть издание, он сходу набросился с поцелуями, сорвал с неё одежду, бросил на кровать и якобы начал насиловать. Зои кричала "стоп!", но он не останавливался. На вопрос, использует ли хотя бы Крис презерватив, он только расхохотался», — отметили в публикации.

Следующий случай якобы произошел уже в 2015 году, когда актеру исполнился 61 год. Жертвой стала девушка по имени Лилли, которая поужинала с Нотом и согласилась продолжить вечер у него дома. Тогда-то он набросился на свою гостью. «На следующий день Нот ей позвонил, пытаясь убедить, что они просто веселились, и пусть она не думает ничего плохого о прошлой ночи. А также попросил не рассказывать об этом подружкам. После актёр ещё неоднократно пытался выйти с ней на связь, но встречаться вновь девушка отказалась», — написали авторы сообщества.

Тем не менее актер опроверг данные обвинения и уличил девушек во лжи, в то время те заявляют, что сохранили переписки и их слова могут подтвердить близкие.