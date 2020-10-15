9 качеств, которые отпугивают от вас окружающих (а вы и не замечали)

Наверняка вы и сами с большой неохотой подпустили бы к себе человека, чей внешний вид далек от совершенства. И дело тут вовсе не в модных нарядах или роскошных аксессуарах – одежда должна быть опрятная и соответствовать случаю. Поэтому проверьте свой гардероб, действительно ли он находится в надлежащем виде или вам стоит что-то обновить (или поправить), чтобы не отпугивать своим внешним видом приличных людей. И постарайтесь выбирать такие варианты, которые соответствуют вашему внутреннему мировоззрению, образу жизни, профессиональной деятельности и так далее (чтобы не смотреться нелепо в платье не по возрасту или костюме сложной конструкции, больше напоминающем сценический образ, а не повседневный наряд).

Хронический недосып и стресс

Согласитесь, что хронический недосып и раздражительность вряд ли помогут стать вам душой компании и добиться желаемого от окружающих. В таком состоянии обычно хочется закрыться дома, а не искрить шутками и цитировать классиков. Чтобы не стать той самой букой, которую приличные люди стремятся обходить стороной, попробуйте изменить свой график таким образом, чтобы полноценно высыпаться и избавьтесь от раздражающих факторов, из-за которых испытываете постоянный стресс. Как только вы прислушаетесь к своему организму, избавитесь от апатии и начнете соблюдать режим, так сразу же у вас наладятся и отношения с другими людьми.

Излишняя стеснительность

Мы не имеем ввиду скромность и сдержанность, а говорим о стеснительности или даже угрюмости. Если человек закрыт от всех и сам не спешит наладить общение, то, скорее всего, остальные тоже перестанут проявлять инициативу и предпочтут держаться от него подальше. Попробуйте побороть свою стеснительность и дайте возможность другим людям познакомиться с вами поближе. Ведь, возможно, вы окажетесь именно тем самым человеком, которого кто-то искал всю жизнь. Не упускайте возможности и станьте чуть более открытой и дружелюбной.