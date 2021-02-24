Как бороться со стрессом на примере героев голливудских фильмов
Чем может быть опасен стресс
В фильме «Управление гневом» герой Адама Сэндлера представляет собой типичный пример неконфликтного мягкого человека, который привык задвигать свои желания на задний план. Он избегает выяснения отношений, боится просить о повышении, со школьных времен не привык давать отпор тем, кто обижает. С такими людьми комфортно! Они всегда уступят место на парковке, их озвученные в курилке идеи можно представить шефу тет-а-тет как свои собственные, и так далее. Вот только психика устроена таким образом, что сколько не гаси в себе негативные эмоции, но рано или поздно они все равно возьмут верх. Причем это может приобрести поистине разрушительные масштабы.
Например, в другом голливудском фильме «С меня хватит!» герой Майкла Дугласа ежедневно испытывает нарастающее раздражение: на работе отправили в бессрочный отпуск, в кафе неаппетитный бургер разительно отличается от того, что на фото в меню, бывшая жена чинит препятствия в общении с дочерью. В какой-то момент он хватается за бейсбольную биту, а потом и за автомат — с помощью оружия герой пытается справиться с бесконечным стрессом и несправедливостью. Стоит ли говорить, что подобный метод может привести к трагедии?
Фото: kinopoisk.ru
Герой Сэндлера в какой-то момент, после ряда искусных провокаций, попросту слетает с катушек и начинает набрасываться на людей. После очередного дебоша его обязывают пройти курс по управлению гневом. Коучем Дэйва становится герой Джека Николсона. Если вы находитесь в состоянии длительного стресса, посмотрите как-нибудь этот фильм — ситуации, в которые попадают герои, явно заставят вас улыбнуться, а смех и положительные эмоции прямо-таки показаны в борьбе со стрессом, которым можно и нужно управлять.
Удалить стресс-фактор из жизни
Стресс — это неспецифическая реакция организма на неблагоприятные факторы. Небольшие стрессовые ситуации — это норма, они необходимы любому человеку. Но есть также понятие дистресса — это состояние страдания, когда человек не может полностью адаптироваться к стрессовым факторам.
Самый эффективный метод избавиться от продолжительного напряжения — это удалить стрессовый фактор из жизни. Например, крайне токсичный начальник, которого мы можем «удалить» из своей жизни, уволившись.
Второй метод — соблюдать режим работы и отдыха, необходимо, чтобы организм функционировал как часы. Это значит высыпаться, не злоупотреблять вредной едой, бывать на свежем воздухе — все это важно, не сбрасывайте со счетов физиологию.
Психогигиена — еще один метод, которым мы часто пренебрегаем, а зря. Другими словами, это очищение организма от стресса. Например, с помощью теплого душа перед сном. Это должна быть медитативная история, когда ты отдаешь воде все негативные эмоции. Вообще, водные процедуры в этом смысле очень полезны — и бассейн, и хамам, и баня. Плюс откровенные разговоры с близкими людьми — проговаривая тревожащие нас вещи, мы освобождаемся, нам становится легче.
Четвертый метод борьбы со стрессом — это любовь. Не истеричная, не созависимая, а гармоничная, созидающая, дающая силы. Она уравновешивает и позволяет находиться в оптимальном состоянии.
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Связи между стрессом и нехваткой солнца нет
Пятый метод, который может быть полезен, — это проверить колесо жизненного баланса. Состоит оно из шести основных сфер — любовь, дружба, работа, благосостояние, хобби, здоровье. Оцените каждую из них по десятибалльной шкале. Важно, чтобы в каждой сфере было максимальное высокое количество баллов. Пусть не все десять, но хотя бы восемь. В противном случае нужно подтягивать провисающие сферы, иначе вас легче подвергнуть стрессу. Счастливые, удовлетворенные жизнью люди более устойчивы к дистрессу.
К слову, прямой связи между стрессом и возрастом, местом проживания, климатом и материальным положением людей нет. Я по долгу службы не раз была в Мурманске, Якутске, Норильске и могу сказать, что там люди даже более доброжелательные и теплые, нежели в столице, мегаполисах. К любому месту жительства человек адаптируется — так устроено природой. Другое дело, что есть определенные стресс-факторы, которые нужно стараться исключать из жизни, иначе они доведут вас до психосоматики. Могут обостриться проблемы со здоровьем.
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Не держите эмоции в себе
А что делать, если вы терпели-терпели стресс, а затем взорвались и высказали все, что накипело? С точки зрения психологии, не стоит себя ругать — вы выплеснули накопившиеся эмоции, которые рано или поздно нашли бы выход. Люди, которые годами живут в стрессовых ситуациях и ничего с этим не делают, потом расплачиваются проблемами со здоровьем. Поэтому я как психолог за то, чтобы выплескивать негативные эмоции и бороться со стрессом. Используйте для этих целей вышеупомянутый спорт, разговоры по душам, творчество.
Не стоит забывать, что сублимация — это защитный механизм психики, который помогает перенаправить внутреннее напряжение. И помните, что долго находясь в стрессе, мы не только подтачиваем здоровье, но и притягиваем к себе негативную реальность, ведь что излучаем, то и получаем.
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