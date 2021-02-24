Как бороться со стрессом на примере героев голливудских фильмов

Удалить стресс-фактор из жизни

Стресс — это неспецифическая реакция организма на неблагоприятные факторы. Небольшие стрессовые ситуации — это норма, они необходимы любому человеку. Но есть также понятие дистресса — это состояние страдания, когда человек не может полностью адаптироваться к стрессовым факторам.

Самый эффективный метод избавиться от продолжительного напряжения — это удалить стрессовый фактор из жизни. Например, крайне токсичный начальник, которого мы можем «удалить» из своей жизни, уволившись.

Второй метод — соблюдать режим работы и отдыха, необходимо, чтобы организм функционировал как часы. Это значит высыпаться, не злоупотреблять вредной едой, бывать на свежем воздухе — все это важно, не сбрасывайте со счетов физиологию.

Психогигиена — еще один метод, которым мы часто пренебрегаем, а зря. Другими словами, это очищение организма от стресса. Например, с помощью теплого душа перед сном. Это должна быть медитативная история, когда ты отдаешь воде все негативные эмоции. Вообще, водные процедуры в этом смысле очень полезны — и бассейн, и хамам, и баня. Плюс откровенные разговоры с близкими людьми — проговаривая тревожащие нас вещи, мы освобождаемся, нам становится легче.

Четвертый метод борьбы со стрессом — это любовь. Не истеричная, не созависимая, а гармоничная, созидающая, дающая силы. Она уравновешивает и позволяет находиться в оптимальном состоянии.