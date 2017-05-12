Пока все обсуждают супругу нового президента Франции Эммануэля Макрона, хотим напомнить, что не такая уж Брижит и необычная по сравнению с другими первыми леди.

Брижит и Эммануэль Макроны

В Париже 14 мая состоялась церемония инаугурации нового президента Эммануэля Макрона. В Елисейском дворце Макрон появился с супругой Брижит. Политика обсуждают не столько из-за того, что он в 39 лет стал самым молодым президентом страны, сколько в связи с тем, что жена старше его на 24 года. В свои 64 года первая леди позволяет себе демонстрировать стройные ноги в коротких нарядах, любит джинсы-скинни и узкие кожаные штаны, носит косухи и вообще может дать фору ровесницам супруга!

Правда, от таблоидов и критиков Брижит Макрон достается крепко. Пишут и про ее бесчисленные пластические операции, и про то, что ее брак с президентом — это просто декорация, а также упоминают о семи внуках Брижит и о том, что она когда-то была школьной учительницей собственного мужа.

Сам Эммануэль Макрон недавно так прокомментировал нападки на жену: «Если бы я был старше своей жены на 20 лет, никто даже ни на одну секунду не задумался бы о нашей сексуальной совместимости. Только из-за того, что она старше меня, все говорят: эти отношения невозможны. Это изъян нашего общества — то, как люди видят место женщины в нем».

Мелания и Дональд Трампы

Мелания Трамп, недавно ставшая первой леди США, наконец может вздохнуть спокойно. После того, как Дональд Трамп в январе этого года победил на президентских выборах, экс-модель из Словении попала под перекрестный огонь критиков. Меланию осуждали за многое: родилась не в США, работала моделью, снималась в откровенных фотосессиях, моложе мужа на 24 года. Таблоиды регулярно сообщали о том, что Мелания несчастна не только в роли первой леди, но и в браке... В общем, теперь, благодаря Брижит Макрон, Мелания Трамп может перевести дух.

Мехрибан и Гейдар Алиевы

Женщина редкой красоты, обладательца красного диплома медицинского университета имени И. М. Сеченова, образцовая супруга и мама троих детей Мехрибан Алиева умело сочетает в себе качества покорной жены и настоящего лидера. В феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил супругу первым вице-президентом республики.

Ранее Мехрибан также принимала активное участие в делах страны: она является депутатом Национального собрания, руководителем рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, президентом Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана, президентом Федерации гимнастики Азербайджана, а также послом доброй воли ЮНЕСКО, ООН, ОИК и ИСЕСКО.

При своей деловой хватке первая леди Азербайджана никогда не была похожа на Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа» в строгом мешковатом костюме. На красных дорожках Мехрибан Алиева, которой в августе исполнится 53 года, может заставить волноваться любую голливудскую звезду.

Асма и Башар Асады

Первая леди Сирии Асма Асад — настощая боевая подруга. Супруга Башара Асада родилась в Лондоне, с отличием окончила Королевский колледж Лондонского университета, а сейчас поддерживает мужа на посту президента раздираемой войнами страны. Несмотря на обычаи Сирийского государства, Асма, выросшая в Великобритании, не изменяет своим привычкам: она не надевает платок, носит довольно смелые для восточной женщины наряды, сопровождает своего мужа во время официальных мероприятий и возглавляет женское движение.

Первая леди смело дает интервью и сводобно высказывает собственную точку зрения. На нападки в адрес Башара Асада, которого в Сирии многие считают диктатором, в одном из интервью она ответила так: «У нас в семье один диктатор — я!».

Анхелика Ривера и Энрике Пенья Ньето

Звезда мексиканских сериалов «Просто Мария» и «Хозяйка» Анхелика Ривера в 2008 году рассталась с продюсером Хосе Альберто Кастро (брат известной мексиканской актрисы Вероники Кастро), от которого родила трех дочерей. А буквально через пару лет Анхелика вышла замуж за губернатора штата Мехико Энрике Пенья Ньето. Еще спустя два года Ривера поддержала супруга на президентских выборах и успешно стала первой леди Мексики. Почти сценарий мексиканского сериала с актерами-красавцами!

Хулиана Авада и Маурисио Макри

Супруга президента Аргентины Маурисио Макри не только одна из самых красивых, но и одна из самых стильных женщин в мире. В прошлом году журнал Vogue включил Хулиану Аваду в рейтинг лучше всего одетых женщин мира, сравнив ее с легендарной Жаклин Кеннеди. Кроме того, Авада унаследовала от отца крупный текстильный бизнес, которым умело руководит.

Хулиана родилась в семье ливанского мусульманина и иммигранта, выходца из Баальбека, Ибрахима Авады, и сирийки Эльсы Эштер Бакер. До встречи с будущим президентом Аргентины она десять лет жила в гражданском браке с бельгийским графом Брюно Барбье Лораном, от которого родила дочь Валентину. Официальной супругой Маурисио Макри, который на тот момент был мэром Буэнос-Айреса, Хулиана Авада стала в 2010 году, а спустя пять лет поздравляла законного мужа с победой на президентских выборах.

Сильвия Бонго Ондимба и Али бен Бонго Ондимб

Жена президента одной из самых богатых стран Центральной Африки, Габоны, Сильвия Бонго Ондимба родилась в Париже. По роду деятельности ее родители много путешествовали по миру, пока наконец не оказались в Габоне. Там мама Сильвии работала секретарем у будущего зятя.



Фото: East News, Global Look Press, Getty