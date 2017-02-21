Новость о назначении супруги президента Ильхама Алиева появилась на сайте главы государства. Ранее Мехрибан Алиева также принимала активное участие в делах Азербайджана: она является депутатом Национального собрания, руководителем рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, президентом Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана, президентом Федерации гимнастики Азербайджана, а также послом доброй воли ЮНЕСКО, ООН, ОИК и ИСЕСКО.

Ильхам и Мехрибан Алиевы в браке с 22 декабря 1983 года. У супругов трое детей: 32-летняя Лейла, 30-летняя Арзу и 20-летний сын Гейдар.

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