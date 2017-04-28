Самым страшным, что пришлось пережить героиням нашей подборки в нелегкое время расставания с любимым человеком, оказались не душевные и сердечные терзания, а страх потерять собственных детей.

Ума Турман и Арпад Бюссон

Уме Турман сегодня исполнилось 47 лет. Уверены, что актриса отмечает день рождения в прекрасном настроении. Позади у Турман непростой год — недавно она выиграла суд против бывшего жениха, миллионера Арпада Бюссона. Бизнесмен боролся за право опеки над их общей четырехлетней дочерью Луной не самыми красивыми способами: обвинял Турман в злоупотреблениии алкоголем и лекарственными препаратами, называл ее плохой матерью и хотел перевести дочь в Лондон из Нью-Йорка, где живет Ума. В итоге девочка осталась с мамой.

Александр Кержаков и Екатерина Сафронова

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» в судебном порядке лишил бывшую гражданскую жену права опеки над их сыном Игорем. Александр Кержаков обвинил Екатерину Сафронову в употреблении наркотиков и заявил, что она может негативно повлиять на ребенка. Сейчас футболист воспитывает четырехлетнего сына вместе с супругой Миланой Кержаковой, которая недавно сама впервые стала мамой.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

В начале года стало известно, что Скарлетт Йоханссон разводится с французским журналистом Роменом Дориаком после двух лет брака. Актриса предпочитает не распространяться на тему развода с супругом, но в СМИ уже появилась информация о том, что разойтись мирно у них не получилось. Йоханссон и Дориак решили бороться за право опеки над двухлетней дочерью Роуз. Скарлетт гордится тем, что она успешная работающая мама, и хочет, чтобы дочь жила с ней и посещала съемочные площадки фильмов, в которых она снимается. Адвокат Ромена заявил, что его клиент совершенно не согласен с таким будущим для дочери: «Дориак хотел бы переехать во Францию со своей дочерью, мисс Йоханссон слишком много путешествует. Это будет любопытный процесс».

Анджелина Джоли и Брэд Питт

За семейной драмой одной из самой красивых звездных пар миллионы людей по всему миру следят с сентября прошлого года. Тогда актриса подала на развод и потребовала единоличной опеки над детьми. Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в агрессивном поведении и злоупотреблении алкоголем и марихуаной. Питт честно прошел медицинское обследование, сильно похудел из-за переживаний и наконец добился того, что может хотя бы время от времени видеться с детьми. Впрочем, точка в этой истории еще не поставлена.

Юлия Юдинцева и Алексей Панин

Остросюжетная многолетняя борьба Алексея Панина с бывшей гражданской супругой за дочь Аню закончилась. Актер выкрадывал девочку у матери, дежурил у мест их укрытия, устраивал сцены с участием полицейских и писал пронзительные посты в социальных сетях. В итоге суд решил оставить девочку с отцом, о чем Панин на днях сообщил в Instagram: «10 лет Ада закончились Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил!Нюся со мной! Все закончилось! 10 лет из меня делали монстра, но все, Слава Богу, закончилось!».

Ксения Новикова и Андрей Середа

Роман экс-солистки группы «Блестящие» и бизнесмена Андрея Середы закончился печально. Мужчина тайно увез сыновей Мирона и Богдана в Великобританию и не позволял им общаться с мамой. В итоге Ксения подала в суд и с помощью адвоката и полиции буквально вырвала мальчиков из рук бывшего гражданского супруга, которому запретили даже приближаться к певице.

Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров

Бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, чеченский бизнесмен Руслан Байсаров, просто не вернул сына Дени певице после летних каникул и решил, что мальчик будет жить с ним. Последовало долгое и неприяное судебное разбирательство, во время которого певица даже не могла встретиться с сыном. В конце концов, Верховный суд Чечни решил, что одиннадцатилетний Дени сам выберет, с кем ему жить, и теперь он живет с мамой.

Ольга Слуцкер и Владимир Слуцкер

Историю Ольги Слуцкер обсуждали во всех СМИ, а сама владелица сети фитнес-клубов World Class впала в отчаяние, пытаясь в суде доказать свое право хотя бы на встречи с сыном Мишей и дочерью Аней. Однажды Владимир Слуцкер просто не пустил жену домой после семейного конфликта, а затем увез детей жить в Израиль. По решению суда бизнесмен получил право единоличной опеки.

Холли Берри и Габриэль Обри

Красавчик Габриэль Обри доставил обладательнице «Оскара» Холли Берри много неприятностей. После расставания с актрисой манекенщик начал судиться с ней: требовал признать его опекуном их дочери Налы и выплачивать ему алименты. Закончилось все дракой с теперь уже бывшим мужем Берри, французским актером Оливье Мартинесом, обращением в полицию и многочисленными новостями в желтой прессе. Холли в прошлом году отметила 50-летие, развелась с Мартинесом, о Габриэле Обри уже и не вспоминает, растит дочь и заявляет, что наконец чувствует себя счастливой.

Яна Рудковская и Виктор Батурин

Яна Рудковская и Виктор Батурин боролись за сыновей несколько лет. Сначала суд решил, что дети будут жить с отцом, затем Рудковская опротестовала это решение. После, проиграв очередной суд, Батурин потребовал признать недействительным документы старшего сына, усыновленного Яной, но рожденного его второй женой. Бизнесмен снова добился права опеки, но в 2011 году его арестовали, а Андрей и Николай Батурины официально стали жить с мамой.

Евгений Плющенко и Мария Ермак

Сейчас Яна Рудковская замужем за олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, которому тоже когда-то пришлось судиться из-за своего ребенка. Сын фигуриста от первой супруги Марии Ермак не только теперь живет с мамой, но и носит ее фамилию.

Маша Шукшина и Борис Вишняков

Третий супруг Марии Шукшиной, юрист и бизнесмен Борис Вишняков, плотно занимался воспитанием их общих детей — близнецов Фомы и Фоки, пока Мария была занята карьерой и работой. Потом актриса решила развестись с мужем, а сыновей оставить себе. Решать семейный вопрос пришлось в суде. Только составив соглашение, в котором прописано 50 пунктов, касающихся совместного воспитания детей, бывшие супруги смогли договориться.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Развод с танцором Кевином Федерлайном стал причиной грандиозного нервного срыва Бритни Спирс. Певица устраивала публичные истерики, злоупотребляла алкоголем, побрилась налысо и едва не лишилась собственных сыновей. Федерлайн не только требовал в суде права единоличной опеки над детьми, но и ежемесячные алименты в размере 20 тысяч долларов. В дело вмешались родители поп-звезды, которые посоветовали Кевину просто исчезнуть из жизни их дочери, и взялись привести ее в чувство, что у них в итоге получилось весьма успешно.

Фото: East News, Starface, Getty, Instagram