Сегодня в одной из клиник Санкт-Петербурга на свет появился еще один наследник четы Кержаковых. Для Александра это уже третий ребенок, в отличие от его жены – Миланы, которая впервые стала мамой. Радостную новость сообщил отец, опубликовав снимок в Instagram с новорожденным сыном.

«Спасибо за сына любимая!», - поблагодарил супругу Александр.

С именем ребенка родители еще не определились, но уже давно полностью подготовились к его появлению: подготовили детскую комнату и договорились о крестинах. Несмотря на то, что Милана очень переживала из-за родов, ей уже довелось примерить роль мамы. Вместе с мужем она воспитывает двоих его детей: Игоря и Дарью.

Напомним, что футболист и его возлюбленная поженились два года назад. Информация о том, что семья спортсмена ждет прибавления появилась в декабре прошлого года.

Фото: Instagram