Сегодня скандально известный актер Алексей Панин празднует победу над бывшей супругой. Ему удалось вернуть себе право опеки над дочерью. Об этом он сообщил в своем Instagram. «10 лет ада закончились! Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил! Нюся со мной! Все закончилось! 10 лет из меня делали монстра, но все, Слава Богу, закончилось!», — написал счастливый отец, отпустив несколько бранных слов в адрес своих обидчиков.

В качестве иллюстрации он использовал фотографию дочери, на которой она выглядит очень довольной:

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018)Апр 27 2017 в 3:41 PDT

«Вы сломали мне полжизни, но я победил», — ликует мужчина.

Суд долго не мог определиться, с кем останется девочка. Алексей Панин и его гражданская супруга Юлия Юдинцева боролись за нее чуть ли с момента ее появления на свет.

Аня родилась в октябре 2008 года. В апреле 2011 года актер стал отцом во второй раз, вторую дочку родила его возлюбленная Татьяна Савина, передает портал Letidor. СМИ также утверждают, что у Панина есть две внебрачные дочери — Мария и София, родившиеся около 7 лет назад.

Пожалуй, единственной женщиной, которую актер потерял и неистово хотел вернуть, была Людмила. Когда она сообщила, что уходит, Панин наглотался успокоительных таблеток, но вызвал скорую помощь, подумав о том, какую боль причинит маме и дочери.

Фото: instagram.com