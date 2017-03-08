В конце января СМИ сообщили, что известная актриса Скарлетт Йоханссон и французский журналист Ромен Дориак расстались после двух лет брака. В какой момент это произошло — неивестно. People сообщает, что пара разошлась еще летом, кольцо женщина сняла лишь пару месяцев назад. На недавно прошедшей церемонии вручения премии «Оскар» она была со своим коллегой.

Вчера актриса подала на развод. В документах, которые ее адвокат Джудит Поллер передала в Верховный суд Манхэттена, с копией адвокату Дориака, указано, что брак «безнадежно разрушен», пишет газета New York Post. Пресса также сообщает со ссылкой на инсайдеров, что звезде придется побороться за право опеки над своей 3-летней дочерью Роуз Дороти Дориак.

«Дориак хотел бы переехать во Францию со своей дочерью, мисс Йоханссон слишком много путешествует. Это будет любопытный процесс», — рассказал адвокат Ромена, Нарольд Мэйерсон.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак поженились в 2014 году, почти сразу после рождения малышки. В последнее время девочка живет неделю с мамой, неделю с папой — согласно их договоренности, сообщают инсайдеры. Актриса считает себя идеальной мамой и уверена, что смогла бы оставаться ей даже несмотря на свои рабочие поездки.

Фото: globallookpress.com