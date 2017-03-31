На днях папарацции успели запечатлить 53-летнего Питта на улицах Лос-Анджелеса, который спешил в художественную студию. Невооруженным глазом видно, что некогда секс-символ Голливуда изрядно похудел, и это не лучшим образом сказалось на его внешности. Бред выглядел изможденным и весьма постаревшим.

По сообщениям западных инсайдеров, последние несколько месяцев актер проводит в арт-студии, где под руководством своего друга, британского художника Томаса Хаусиго работает над созданием скульптуры.

Как известно, бракоразводный процесс с экс-супругой длился несколько месяцев. Пара делила не только имущество, но и боролась за опеку над детьми, которая в итоге досталась Джоли. Несмотря на решение суда, Брэд продолжал бороться за своих наследников, и в феврале этого года все-таки получил право проводить с ними неограниченное количество времени.