Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала свою натуральную красоту в милом видео с подросшей дочкой
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Фото: Instagram
Мерьем Узерли, прославившаяся после сериала «Великолепный век», заметно изменилась после съемок в фильме. За несколько лет актриса сильно похудела, изменилось и ее лицо. И от полюбившегося зрителям образа Хюррем ничего не осталось.
Поклонники стали обвинять 36-летнюю Мерьем Узерли, что она не только перегнула палку с косметическими процедурами, но и подозревать в пластических операциях. Лавина негодования за то, что Узерли портит себя обрушилась на нее во время Венецианского кинофестиваля.
Фото: EAST NEWS
Но недавно Мерьем решилась вернуть свою натуральную красоту, отказавшись от тяжелого грима. Натуральную привлекательность Мерьем показала в Instagram в видео, которое сняла с 5-летней дочерью Ларой.
После того, как Мерьем буквально сбежала со съемочной площадки «Великолепного века», она пережила немало: предательство любимого мужчины, рождение дочери, набор лишнего веса. С тех пор актриса борется за свою красоту, регулярно посещая косметологов и сидя на бесконечных диетах.
А вам нравится Мерьем?
Фото и видео: Instragram, East News, кадры фильма
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