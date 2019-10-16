Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала свою натуральную красоту в милом видео с подросшей дочкой

Поклонники стали обвинять 36-летнюю Мерьем Узерли, что она не только перегнула палку с косметическими процедурами, но и подозревать в пластических операциях. Лавина негодования за то, что Узерли портит себя обрушилась на нее во время Венецианского кинофестиваля.