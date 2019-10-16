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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала свою натуральную красоту в милом видео с подросшей дочкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мерьем Узерли обладает запоминающейся внешностью

Фото: Instagram

За последнее время на актрису обрушилось немало обвинений и в злоупотреблении косметическими процедурами.

Мерьем Узерли, прославившаяся после сериала «Великолепный век», заметно изменилась после съемок в фильме. За несколько лет актриса сильно похудела, изменилось и ее лицо. И от полюбившегося зрителям образа Хюррем ничего не осталось.

Мерьем Узерли в новом фильме «Улей»

Поклонники стали обвинять 36-летнюю Мерьем Узерли, что она не только перегнула палку с косметическими процедурами, но и подозревать в пластических операциях. Лавина негодования за то, что Узерли портит себя обрушилась на нее во время Венецианского кинофестиваля.

Мерьем Узерли

Фото: EAST NEWS

Но недавно Мерьем решилась вернуть свою натуральную красоту, отказавшись от тяжелого грима. Натуральную привлекательность Мерьем показала в Instagram в видео, которое сняла с 5-летней дочерью Ларой.

Мерьем и Лара

После того, как Мерьем буквально сбежала со съемочной площадки «Великолепного века», она пережила немало: предательство любимого мужчины, рождение дочери, набор лишнего веса. С тех пор актриса борется за свою красоту, регулярно посещая косметологов и сидя на бесконечных диетах.

А вам нравится Мерьем?

Фото и видео: Instragram, East News, кадры фильма

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