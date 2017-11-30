Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото «до пластики»

Внешность главной звезды сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли всегда вызывала вопросы у зрителей. И если нетипичную для турчанки светлую кожу и серые глаза можно объяснить смешением кровей, то идеальные черты лица и огненно-рыжие волосы намекали на рукотворную красоту немецко-турецкой актрисы.

На днях Мерьем, которой на момент начала съемок сериала было 27 лет, опубликовала фото, на котором ей едва ли есть 18.