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«Губы перекачала и лицо перетянула»: поклонники в шоке от изменившейся внешности звезды «Великолепного века» Узерли

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Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»
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За последние пару лет 34-летняя Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости.

Турецкий сериал «Великолепный век» по-прежнему бьет рекорды просмотров во многих странах, и тем неожиданнее для поклонников видеть, как изменилась исполнительница главной роли Роксоланы Мерьем Узерли. После окончания съемок девушка перекрасилась в блондинку и... сделала несколько пластических операций на лице.

У нее заметно увеличились губы, появились ярко выраженные скулы и наращенные ресницы. Многие фолловеры Мерьем теперь постоянно ее критикуют, не стесняясь в выражениях: «Перетянулась вся», «Губы-лепешки», «Раньше ты выглядела лучше». Но актриса старается не обращать внимания на эти комментарии — ей явно нравится ее новая внешность.

@gregwilliamsphotography ❤️ #cannesfilmfestival

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

В 2013 году Узерли покинула проект «Великолепный век», по ее словам, от усталости. А уже в следующем году артистка обрадовала поклонников — она впервые стала мамой. Звезда родила дочь, которую назвала Ларой. Артистка часто публикует фотографии с малышкой, но не показывает ее отца и своего возлюбленного.

Фото: Instagram

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