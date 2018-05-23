«Губы перекачала и лицо перетянула»: поклонники в шоке от изменившейся внешности звезды «Великолепного века» Узерли

Турецкий сериал «Великолепный век» по-прежнему бьет рекорды просмотров во многих странах, и тем неожиданнее для поклонников видеть, как изменилась исполнительница главной роли Роксоланы Мерьем Узерли. После окончания съемок девушка перекрасилась в блондинку и... сделала несколько пластических операций на лице.

У нее заметно увеличились губы, появились ярко выраженные скулы и наращенные ресницы. Многие фолловеры Мерьем теперь постоянно ее критикуют, не стесняясь в выражениях: «Перетянулась вся», «Губы-лепешки», «Раньше ты выглядела лучше». Но актриса старается не обращать внимания на эти комментарии — ей явно нравится ее новая внешность.