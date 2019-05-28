«Зачем ей столько пластики»: неудачное фото звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли разочаровало поклонников Виктории Бони

Мнения подписчиков разделились.

«Шикарные девушки», «Вы очень похожи как сестры», «Обожаю Мерьем!))) Приятно смотреть на вас», «В чем секрет ее молодости», — обсуждают одни.

«Зачем Мирьем столько пластики.... явно она ее не украсила», «Ужас какая была Хюррем и какая стала, печалька», «Актриса талант, но себя испортила», «Красотки!!! Но Мирьям зря губы испортила!!!! Иногда это лишнее», «Испортила всю красоту свою», — критикуют другие.

Впрочем, в блоге Мерьем под тем же снимком совсем другая дискуссия: «Жесть, что там Боня забыла, испортила фотку», «Мирьем настоящая, Боня пафосная..разница сразу в глаза бросается», «Подбирается к Озчивиту через Мерьем!ахахаха)))) Бедный Бурак», «Мерьем на фоне всех красавица».

А на чьей стороне вы?