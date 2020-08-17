Звезда «Клона» Джованна Антонелли порадовала фанатов зажигательными танцами

«Заряжаю позитивом воскресенье, чтобы и неделю вы могли начать так же», — написала Джованна в Instagram.

«Совершенно идеально», «Пусть эта восхитительная атмосфера сопровождает нас всю неделю!», «Красавица, моя любимая Джи», «Просто великолепная», «Я тебя люблю», «Какая же красавица», «Время над тобой не властно — не меняешься», «Красивая, позитивная, настоящая, любимая», — прокомментировали видео подписчики Антонелли.

Ранее Джованна Антонелли похвасталась постройневшей фигурой и стильным образом, а также показала неприбранное селфи и получила множество комплиментов от поклонников.