44-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась «неприбранным» селфи и получила сотни комплиментов
Фото: Instagram/@giovannaantonelli
44-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли не стесняется делиться в блоге «неприбранными» снимками — новый кадр не стал исключением. Неидеальный макияж глаз, морщинки, полное отстутствие фильтров и фотошопа –– все меркнет на фоне счастливой белоснежной улыбки звезды сериала «Клон».
«Эта женщина - звезда», «Красивая женщина!», «Вы потрясающая, люблю вас», «Я люблю тебя, мой ангел света», «Самая красивая! Много любви к тебе ❤️», «Прекрасная», «Джованна, ты прекрасна во всех отношениях. Твой свет способен заставить каждое сердце каждого маленького муравья сиять. Я так тебя люблю!!», «Великолепная! Большое вам спасибо за то, что вы так круты. Мы тебя любим!»— засыпали комплиментами Джованну подписчики.
Напомним, Джованна Антонелли знакома зрителям по главной роли в сериале «Клон». У актрисы трое детей — 15-летний сын Пьетро от партнера по «Клону» Мурилу Бенисиу и двойняшки София и Антония от режиссера Леонарду Ногейра.
Несмотря на то, что бразильский сериал «Клон» вышел на экраны без малого двадцать лет назад, он до сих пор популярен у российского зрителя. В рубрике «Было-стало» на Passion.ru вы можете узнать, как изменились актеры из легендарной мыльной оперы.
Фото: Instagram/@giovannaantonelli
Видео: Instagram/@giovannaantonelli
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