Заметно постройневшая звезда сериала «Клон» блеснула в стильном костюме цвета горчицы
Фото: Instagram @giovannaantonelli
Антонелли выстроила расслабленный спортшик-аутфит вокруг насыщенного горчичного цвета. На ней — костюм-двойка из укороченного свитшота oversize и зауженных брюк на резинке, подчеркнувших стройные ноги звезды. Место кроссовок заняли казаки шоколадного цвета с эффектом потертостей на коже. Разбавили look акцентные украшения — цепочки с подвесками, надетые в несколько ярусов, и броские серьги-кольца — один из любимых аксессуаров Джованны. Образ максимально естественный — с распущенными волосами и без капли мейкапа.
Бразильянка часто появляется в Сети без макияжа и восхищает фанатов «неприбранными» фото. На контрасте играют образы актрисы, которые она примеряет на многочисленных съемках. Как выглядит Антонелли в образе дерзкой блондинки — ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @giovannaantonelli
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