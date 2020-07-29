Заметно постройневшая звезда сериала «Клон» блеснула в стильном костюме цвета горчицы

Бразильянка часто появляется в Сети без макияжа и восхищает фанатов «неприбранными» фото. На контрасте играют образы актрисы, которые она примеряет на многочисленных съемках. Как выглядит Антонелли в образе дерзкой блондинки — ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @giovannaantonelli

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