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Заметно постройневшая звезда сериала «Клон» блеснула в стильном костюме цвета горчицы

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Джованна Антонелли похвасталась стройной фигурой в костюме цвета горчицы

Фото: Instagram @giovannaantonelli

Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади в знаменитом бразильском сериале «Клон», продолжает восхищать поклонников эффектными образами и мотивировать роскошной фигурой, над которой упорно и с завидной регулярностью работает во время тренировок. В одной из последних публикаций в Instagram 44-летняя актриса блеснула в спортивном костюме и показала, как стильно обыграть его в лучших традициях вестерна.

Антонелли выстроила расслабленный спортшик-аутфит вокруг насыщенного горчичного цвета. На ней — костюм-двойка из укороченного свитшота oversize и зауженных брюк на резинке, подчеркнувших стройные ноги звезды. Место кроссовок заняли казаки шоколадного цвета с эффектом потертостей на коже. Разбавили look акцентные украшения — цепочки с подвесками, надетые в несколько ярусов, и броские серьги-кольца — один из любимых аксессуаров Джованны. Образ максимально естественный — с распущенными волосами и без капли мейкапа.

Бразильянка часто появляется в Сети без макияжа и восхищает фанатов «неприбранными» фото. На контрасте играют образы актрисы, которые она примеряет на многочисленных съемках. Как выглядит Антонелли в образе дерзкой блондинки — ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @giovannaantonelli

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