Перья, кружева и чулки в сетку: Джованна Антонелли стала блондинкой для дерзкой фотосессии

44-летняя Джованна Антонелли показала подписчикам в Instagram кадры архивной фотосессии, на которых она перевоплотилась практически до неузнаваемости. Стилисты подобрали актрисе образ, контрастирующий с ее внешностью в повседневной жизни.

Для съемки звезда «Клона» стала блондинкой, а в кадре появилась в кружевном белье, в драных колготках в сетку, в перьях и ботфортах.

«Я так скучаю по съемкам, актерскому мастерству, фотосессиям», — призналась Джованна.