Перья, кружева и чулки в сетку: Джованна Антонелли стала блондинкой для дерзкой фотосессии
Фото: www.instagram.com/giovannaantonelli/
44-летняя Джованна Антонелли показала подписчикам в Instagram кадры архивной фотосессии, на которых она перевоплотилась практически до неузнаваемости. Стилисты подобрали актрисе образ, контрастирующий с ее внешностью в повседневной жизни.
Для съемки звезда «Клона» стала блондинкой, а в кадре появилась в кружевном белье, в драных колготках в сетку, в перьях и ботфортах.
«Я так скучаю по съемкам, актерскому мастерству, фотосессиям», — призналась Джованна.
«Какая красотка!», «Мы тоже скучаем по твоим новым ролям и съемкам», «Любимая и самая красивая», «Идеальная фигура! Надо же какая красота», «Какие ноги», «Идеальная», «Богиня», «Любимая Жади»,«Джованна, ты самая красивая», «Не могу насмотреться на тебя», «Тебе блонд очень идет», «Не узнала даже сразу», — полетели комментарии от подписчиков.
А вам нравится Джованна в образе блондинки?
Фото и видео: Instagram Джованны Антонелли
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