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Перья, кружева и чулки в сетку: Джованна Антонелли стала блондинкой для дерзкой фотосессии

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Джованна Антонелли

Фото: www.instagram.com/giovannaantonelli/

Звезда сериала «Клон» показала архивные фото, которые делала для глянца, и призналась, что скучает по съемкам и привычному времени, которое было до пандемии.

44-летняя Джованна Антонелли показала подписчикам в Instagram кадры архивной фотосессии, на которых она перевоплотилась практически до неузнаваемости. Стилисты подобрали актрисе образ, контрастирующий с ее внешностью в повседневной жизни.

Для съемки звезда «Клона» стала блондинкой, а в кадре появилась в кружевном белье, в драных колготках в сетку, в перьях и ботфортах.

«Я так скучаю по съемкам, актерскому мастерству, фотосессиям», — призналась Джованна.

«Какая красотка!», «Мы тоже скучаем по твоим новым ролям и съемкам», «Любимая и самая красивая», «Идеальная фигура! Надо же какая красота», «Какие ноги», «Идеальная», «Богиня», «Любимая Жади»,«Джованна, ты самая красивая», «Не могу насмотреться на тебя», «Тебе блонд очень идет», «Не узнала даже сразу», — полетели комментарии от подписчиков.

А вам нравится Джованна в образе блондинки?

Фото и видео: Instagram Джованны Антонелли

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