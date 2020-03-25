Звезда 90-х Наталья Штурм впервые показала своего зятя
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Фото: Instagram
Наталья Штурм, пик славы которой пришелся на 90-е годы, часто делится с подписчиками семейными фотографиями. Артистка признается, что души не чает в дочери и сыне и маленьком внуке.
Теперь же Наталья впервые показала своего зятя.
«Скоро юбилей свадьбы дочи и зятя. Что дарят на первый год? Это ситцевая или какая свадьба? Что вы дарили? Давайте вместе придумаем», — обратилась она за помощью к подписчикам.
«Какие все красавцы! Дочь, когда улыбается, — полная ваша копия», «Наталья, на 3 фото ваш внук просто разбил мне сердце! Это же надо быть таким очаровашкой! И дочь так на вас похожа!», «Дочь красивая», — написали в комментариях.
Недавно Наталья Штурм призналась, что родила сына с помощью ЭКО. Также Наталья Штурм делилась с подписчиками воспоминаниями о романе с молодым альфонсом. Любит исполнительница хита «Школьный роман» публиковать и откровенные фото. Так, у нее на странице появлялись кадры обнаженной фотосессии.
Фото и видео: Instagram
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