Звезда 90-х Наталья Штурм впервые показала своего зятя

«Какие все красавцы! Дочь, когда улыбается, — полная ваша копия», «Наталья, на 3 фото ваш внук просто разбил мне сердце! Это же надо быть таким очаровашкой! И дочь так на вас похожа!», «Дочь красивая», — написали в комментариях.

Недавно Наталья Штурм призналась, что родила сына с помощью ЭКО. Также Наталья Штурм делилась с подписчиками воспоминаниями о романе с молодым альфонсом. Любит исполнительница хита «Школьный роман» публиковать и откровенные фото. Так, у нее на странице появлялись кадры обнаженной фотосессии.