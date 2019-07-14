Мимими дня: Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука и назвала его имя

Одни подписчики сразу стали гадать, на кого малыш, другие – поздравлять бабушку с прекрасным внуком, а третьи – корить Наталью за то, что показывает всем мальчика. Суеверные поклонники отметили, что на артистку подписаны разные люди, в том числе и недоброжелатели.

«Поверьте без разрешения Лены я даже своих фото не выставляю. Всегда спрашиваю сначала дочь. Насчёт недоброжелателей: чистые детские добрые глаза всех заставят улыбнуться. Вдруг он изменится, дети быстро меняются - раз и уже другой. Помните, как у Цветаевой «изменчивы, как дети в каждой мине...», - ответила Штурм.

Наталья отдыхает на море не только с семьей, но и с любимым мужчиной, он тоже мелькнул на одной из фотографий Штурм.