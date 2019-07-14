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Мимими дня: Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука и назвала его имя

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Слайд, который
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Наталья Штурм с внуком

Фото: Instagram
Певица опубликовала сразу несколько фото с мальчиком.

Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука: в своем микроблоге она показала несколько фотографий внука, которого, как выяснилось, назвали редким именем Даниэль.

Даниэль

Фото: Instagram

«Даниэлю сегодня два месяца+11 дней», - подписала фото Штурм (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Первого внука певице подарила 29-летняя дочь Елена. Бабушка даже не сразу рассказала, как зовут новорожденного, а уж тем более не показывала публике. Теперь все увидели малыша.

Одни подписчики сразу стали гадать, на кого малыш, другие – поздравлять бабушку с прекрасным внуком, а третьи – корить Наталью за то, что показывает всем мальчика. Суеверные поклонники отметили, что на артистку подписаны разные люди, в том числе и недоброжелатели.

«Поверьте без разрешения Лены я даже своих фото не выставляю. Всегда спрашиваю сначала дочь. Насчёт недоброжелателей: чистые детские добрые глаза всех заставят улыбнуться. Вдруг он изменится, дети быстро меняются - раз и уже другой. Помните, как у Цветаевой «изменчивы, как дети в каждой мине...», - ответила Штурм.

Наталья отдыхает на море не только с семьей, но и с любимым мужчиной, он тоже мелькнул на одной из фотографий Штурм.

Наталья Штурм с любимым мужчиной

Фото: Instagram

Однако, кто он – певица не рассказала. Но из комментариев стало понятно, что он иностранец. На вопрос подписчицы, на каком языке общается Наталья с женихом, Штурм ответила: «На английском. Захочет - поймет».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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