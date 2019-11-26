«Разница у нас была 20 лет»: Штурм рассказала о любовнике-альфонсе и посмеялась над экс-мужем Милявской

История, которой поделилась Наталья Штурм с читателями своего блога, произошла с ней пять лет назад.

«Разница у меня с Гвидоном (назовем его так) была 20 лет. Молодой (относительно) парень знакомиться со зрелой женщиной, у которой до него был состоятельный муж. Очень удобный тип брака: мужик есть, но от него ничего не зависит. Ровном счетом ни-че-го. И он это знает да и не парится раз сгодился. Я выдержала 8 месяцев. Я сказала своему: Уходи, устала. Он тут же бросился рассовывать вещи по пакетам, видимо, не раз мысленно репетировал. Вот эта мелочность уничтожила все окончательно. Уходить надо красиво, как в "Красотке", ну азбука же! Оставляя доллары веером на ложе. Мальчик не умел. Его отправили работать в Ашан и он ... обиделся. То есть он продолжал выполнять все функции страстного самца, но уже без рыка. Вставать на работу в 7 утра, это вам не в час дня. <...> Я тогда вмиг поняла, что теперь у меня будет только Уважаемый, Солидный, Состоятельный Великодушный муж, который поведет меня за собой и решит все мои дела», — вспоминает она.