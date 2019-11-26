«Разница у нас была 20 лет»: Штурм рассказала о любовнике-альфонсе и посмеялась над экс-мужем Милявской
История, которой поделилась Наталья Штурм с читателями своего блога, произошла с ней пять лет назад.
«Разница у меня с Гвидоном (назовем его так) была 20 лет. Молодой (относительно) парень знакомиться со зрелой женщиной, у которой до него был состоятельный муж. Очень удобный тип брака: мужик есть, но от него ничего не зависит. Ровном счетом ни-че-го. И он это знает да и не парится раз сгодился. Я выдержала 8 месяцев. Я сказала своему: Уходи, устала. Он тут же бросился рассовывать вещи по пакетам, видимо, не раз мысленно репетировал. Вот эта мелочность уничтожила все окончательно. Уходить надо красиво, как в "Красотке", ну азбука же! Оставляя доллары веером на ложе. Мальчик не умел. Его отправили работать в Ашан и он ... обиделся. То есть он продолжал выполнять все функции страстного самца, но уже без рыка. Вставать на работу в 7 утра, это вам не в час дня. <...> Я тогда вмиг поняла, что теперь у меня будет только Уважаемый, Солидный, Состоятельный Великодушный муж, который поведет меня за собой и решит все мои дела», — вспоминает она.
«Что выигрывает женщина в таких отношениях? Вроде при мужчинке; постоянный партнер в сексе; в любой момент можно заткнуть, чтобы знал свое место. А любви то хочется! Мы ее уже придумали себе и всем доказываем что вот она! Предъявляем на фото и мероприятиях. Красивый, высокий, с фигурой, неглупый, но... бедный. И следовательно искренне любить вас он не может, потому что вы его социальный враг. Вы жируете, а он знает счет копеечке», — рассуждает она.
Свой опыт Наталья Штурм сравнила с историей Лолиты Милявской. «У Лолы был богатый муж. Зарубин, дай бог здоровья таким как он. Упс, Они расстались. Свято место пусто не бывает и Судьба предпоносит Лоле "игрушку", которой можно манипулировать и которая на это согласна. <...> Сквоч-треньер перекочевал на Первый канал, а значит скоро богатый завидный жаних Иванов соберет бабки со всех тв-каналов и станет самостоятельной звездой», — предположила она.
«Лола только сейчас разводится. И значит возникает конкуренция. Я на рынке уже года два (там еще один из Амстердама проскочил на год). И проанализировав могу сказать, что нечервивых яблок в саду не осталось. Но если вы все же "наливное яблочко", не стесняйтесь, не тяните время!! Пока Иванов с детекторами выясняет тварь он дрожащая или права имеет, и пока Лола зализывает раны — моя психика полностью готова к счастливому счастью голубков», — шутит она.
Фото и видео: instagram
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