Звезда 90-х годов Наталья Штурм практически не стесняется своей бурной личной жизни. Став гостьей шоу «Секрет на миллион», 53-летняя певица откровенно рассказала о нескольких абортах, из-за которых ей пришлось в свое время прибегнуть к процедуре ЭКО, чтобы стать мамой во второй раз.Старшую дочь Наталья родила в 1989 году от певца Сергея Деева, однако двумя годами ранее у нее также мог родиться малыш. «Лену я родила в 1989-м году, а первую беременность, да, прервала. Шел как раз 1987 год. Я училась в музыкальном училище. Не была замужем, но у меня был любимый мужчина, который впоследствии и стал отцом моей дочери. Но тогда не считала нужным, если мужчина не уверен, оставлять беременность», — рассказала Штурм. Несколько прерванных беременностей негативно сказались на женском здоровье певицы. После свадьбы с бизнесменом Игорем Павловым Наталья долгое время не могла забеременеть. «Я два года не беременела и поняла, что это странно. Мне предложили сделать ЭКО. Это было редко, и это скрывалось всеми. Колола себе по 20 уколов. Везде, и на гастролях в том числе», — вспоминает артистка. Супруги мечтали о мальчике, и благодаря врачу-репродуктологу в 2004 году у пары родился сын Арсений: «Наша врач, отделяя хромосомы, сказала, что сделала его идеальным, что он будет здоровый и сильный мужик. Еще был второй, и первый второго загасил. Это называется замершая беременность, нам даже не пришлось никого уничтожать». Со слезами на глазах Наталья рассказала, что счастливая беременность завершилась экстренным кесаревым сечением, а на следующий день после рождения мальчику сломали руку. В июне 2019 года Наталья Штурм впервые стала бабушкой — ее дочь Елена родила сына. Несмотря на новый статус, певица не хочет, чтобы ее называли бабушкой. «Я – вторая мама сына моей дочери», — считает исполнительница хита «Школьный роман». Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!