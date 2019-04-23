Не для чужих глаз: 52-летняя Наталья Штурм показала, как занимается йогой без одежды

Несколько дней назад Наталья Штурм улетела в отпуск на Черноморское побережье. Там она наслаждается прекрасным отелем, живописными видами и теплой водой. Но даже во время отпуска 52-летняя певица не забывает про спорт. Ведь именно он помогает ей поддерживать хорошую фигуру. В Москве она ходит в спортзал регулярно, а фотоотчеты оттуда публикует в Instagram.
Во время отдыха в Болгарии Штурм решила заняться йогой, но не простой, а на высокой горе и обнаженной. Она даже сделала фотосессию во время единения с природой. На первых кадрах видно, что Наталья сидит в бикини крохотного размера, которое даже не прикрывает ее пикантные места, а после купальник и вовсе исчезает из кадра.
Поклонников такие откровенные фото буквально взбудоражили, и они засыпали певицу комплиментами.
«Вот это наконец то очень красивые и сексуальные фото», «Девственно красиво.Вы ли это?», «Спортсменка, красавица, комсомолка!!!», «Прелесть, сексуальность и нежность», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Напомним, в начале мая Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочь Елена в элитной клинике родила сына. У Натальи есть еще и 15-летний сын Арсений.
А как вы считаете, позволительно ли матери и бабушке публиковать подобные откровенные фотографии?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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