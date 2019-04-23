Не для чужих глаз: 52-летняя Наталья Штурм показала, как занимается йогой без одежды

Поклонников такие откровенные фото буквально взбудоражили, и они засыпали певицу комплиментами.

«Вот это наконец то очень красивые и сексуальные фото», «Девственно красиво.Вы ли это?», «Спортсменка, красавица, комсомолка!!!», «Прелесть, сексуальность и нежность», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, в начале мая Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочь Елена в элитной клинике родила сына. У Натальи есть еще и 15-летний сын Арсений.

А как вы считаете, позволительно ли матери и бабушке публиковать подобные откровенные фотографии?