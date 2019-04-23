logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Не для чужих глаз: 52-летняя Наталья Штурм показала, как занимается йогой без одежды

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Штурм

Фото: Instagram
Певица отдыхает в Болгарии.

Несколько дней назад Наталья Штурм улетела в отпуск на Черноморское побережье. Там она наслаждается прекрасным отелем, живописными видами и теплой водой. Но даже во время отпуска 52-летняя певица не забывает про спорт. Ведь именно он помогает ей поддерживать хорошую фигуру. В Москве она ходит в спортзал регулярно, а фотоотчеты оттуда публикует в Instagram.

Во время отдыха в Болгарии Штурм решила заняться йогой, но не простой, а на высокой горе и обнаженной. Она даже сделала фотосессию во время единения с природой. На первых кадрах видно, что Наталья сидит в бикини крохотного размера, которое даже не прикрывает ее пикантные места, а после купальник и вовсе исчезает из кадра.

Поклонников такие откровенные фото буквально взбудоражили, и они засыпали певицу комплиментами.

«Вот это наконец то очень красивые и сексуальные фото», «Девственно красиво.Вы ли это?», «Спортсменка, красавица, комсомолка!!!», «Прелесть, сексуальность и нежность», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Напомним, в начале мая Наталья Штурм стала бабушкой. Ее 29-летняя дочь Елена в элитной клинике родила сына. У Натальи есть еще и 15-летний сын Арсений.

А как вы считаете, позволительно ли матери и бабушке публиковать подобные откровенные фотографии?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения