Беременная Лена Перминова попала в жуткий шторм на катере: «Рыдала от страха»

— написала Лена Перминова.

Напомним, что Лебедев и Перминова вместе уже 15 лет, но отношения свои пока не узаконили. У них растут 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У Александра также есть 40-летний сын Евгений от первой супруги.

К слову, недавно мы писали, как беременная Елена Перминова восхитила подписчиков нежными снимками. Модель перестала скрывать беременность и охотно стала делиться своими буднями в ожидании четвертого ребенка. Она выкладывает множество фотографий с отдыха, находясь в этом прекрасном положении.