Беременная Лена Перминова попала в жуткий шторм на катере: «Рыдала от страха»
Фото: @lenaperminova / Instagram
Уже несколько недель Лена Перминова с детьми и мужем Александром Лебедевым отдыхает на Бали. Семья предпочитает активный образ жизни и пользуется свободным временем для экстремальных поездок. В выходные звезды отправились на другой остров, чтобы поплавать на байдарках. Возвращение семьи на их яхту оказалось опасным — катер попал в жуткий шторм, который начинался в океане. Беременная Лена сняла поездку на видео, рассказав, как детям было страшно: «Дорога назад..Никто не ожидал, что будет такая адовая качка...И как назло, мы не проверили погодные условия..Вместо часа шли два. Сначала был истерический смех, потом дети зарыдали от страха, под конец и мне не сладко стало...».
Позже модель опубликовала видео с острова и показала, как дети отдыхают на вилле. Лена никак не прокомментировала свое состояние, но судя по Stories, с звездной семьей все в порядке, и они продолжают отдых.
А меня еще не взяли на байдарках, боясь, что меня растрясет. Так Саша сказал, что это в 10 раз хуже и жестче...Это только начало...Потом перестала снимать...Плюс ко всему мы еще и все мокрые были...
— написала Лена Перминова.
Напомним, что Лебедев и Перминова вместе уже 15 лет, но отношения свои пока не узаконили. У них растут 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У Александра также есть 40-летний сын Евгений от первой супруги.
К слову, недавно мы писали, как беременная Елена Перминова восхитила подписчиков нежными снимками. Модель перестала скрывать беременность и охотно стала делиться своими буднями в ожидании четвертого ребенка. Она выкладывает множество фотографий с отдыха, находясь в этом прекрасном положении.
Фото: @lenaperminova / Instagram
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