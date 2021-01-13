Модель Лена Перминова рассекретила имя четвертого ребенка: «Раньше меня отговаривали»
Фото: www.instagram.com/lenaperminova/
Модель Лена Перминова и миллиардер Александр Лебедев ждут четвертого ребенка. О скором пополнении в семье они сообщили в конце декабря, а вскоре и рассекретили пол малыша — мальчик.
Теперь многодетная мать, отвечая на вопросы подписчиц, раскрыла детали беременности и назвала имя, которым намерена назвать третьего сына. Так, Перминова рассказала, что в четвертую беременность у нее не было ни дня токсикоза, что находится в середине «пути» и даже думать не хочет о неприятностях, которые могут случиться с беременной женщиной.
«Мое самое любимое мужское имя всегда было Александр. И каждый раз я пыталась назвать этим именем каждого нового ребенка. Егора вообще первые два месяца звала Сашей. Семья в итоге отговаривала, так как кругом одни Саши и мы всегда путаемся. Четвертого, думаю, я все-таки назову Сашей, если снова не отговорят», — написала она в блоге.
Также подписчицы поинтересовались, становится ли ей раз за разом легче рожать. «К сожалению, нет. Первая беременность была идеальной, без каких-либо отклонений. Единственное — было предлежание плаценты, из-за чего пришлось делать кесарево. Во время второй беременности, в 6,5 месяца рубец от кесарева в одном месте был толщиной 0,7 мм, при безопасных 1,7 мм. И был риск, что в любой момент это тонкое место может прорваться. При этом требуется вмешательство в течение первых пяти минут. И спасают уже не ребенка, а маму. В общем, стремно... Пришлось 2,5 месяца лежать. Во время третьей был вообще целый набор. Отслойка плаценты в 4 месяца, долгое заживление. Затем снова рубец в одном месте был тоньше, маловодье, рано начала стареть плацента. И я каждый день сама себе делала уколы в живот. Ну и вишенкой на торте было то, что Аришка так низко лежала, что я в принципе не могла ходить, каждый шаг доставлял дикую боль. Не знаю, что будет в этот раз, но я надеюсь на лучшее», — разоткровенничалась Перминова.
Лебедев и Перминова вместе уже 15 лет, но отношения свои пока не узаконили. У них растут 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У Александра также есть 40-летний сын Евгений от первой супруги.
Фото и видео: Instagram Лены Перминовой
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