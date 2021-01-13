Модель Лена Перминова рассекретила имя четвертого ребенка: «Раньше меня отговаривали»

Модель Лена Перминова и миллиардер Александр Лебедев ждут четвертого ребенка. О скором пополнении в семье они сообщили в конце декабря, а вскоре и рассекретили пол малыша — мальчик.

Теперь многодетная мать, отвечая на вопросы подписчиц, раскрыла детали беременности и назвала имя, которым намерена назвать третьего сына. Так, Перминова рассказала, что в четвертую беременность у нее не было ни дня токсикоза, что находится в середине «пути» и даже думать не хочет о неприятностях, которые могут случиться с беременной женщиной.

«Мое самое любимое мужское имя всегда было Александр. И каждый раз я пыталась назвать этим именем каждого нового ребенка. Егора вообще первые два месяца звала Сашей. Семья в итоге отговаривала, так как кругом одни Саши и мы всегда путаемся. Четвертого, думаю, я все-таки назову Сашей, если снова не отговорят», — написала она в блоге.